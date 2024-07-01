Четыре дома, так и не сданных в эксплуатацию «СЗ «Лидер», достроит ООО «СМУ-13»

Будут квартиры для тысячи дольщиков

Об этом сообщили на заседании рабочей группы по защите прав участников долевого строительства.

Речь о двух многоквартирных домах в ЖК «Гагарин» и двух в ЖК «Кувшинка». Степень их готовности составляет сейчас от 54 до 97%. Достроить объекты руководство СМУ-13 обещает соответственно в августе 2024 года и в I квартале 2025 года, работы будут идти за счет собственных и привлеченных средств.

Работы эти станут частью масштабного инвестиционного проекта, соглашение о реализации которого планируется подписать с ООО «СМУ-13» в ближайшие дни. Как сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Максимов, реализация проекта предполагает предоставление инвестору в аренду земельных участков площадью 8,2 га без проведения торгов для строительства многоквартирного жилья в Чебоксарах. Подобная практика применялась в республике и раньше. В 2022 году долгострой по улице Строителей в Чебоксарах был сдан благодаря инвестициям ООО «СЗ «СМУ-60», долгожданные квартиры получили 93 дольщика. А в прошлом году АО «СЗ «Стройтрест № 3» выполнило обязательства по восстановлению прав 13 обманутых дольщиков, ждавших жилья десять и более лет.