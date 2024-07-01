Невеселые качели. Сотрудники прокуратуры «прогулялись» по дворам

Прокуратура Новочебоксарска отреагировала на сообщения горожан в сети «Интернет» о плохом состоянии детских площадок. В ходе проверок были выявлены серьезные нарушения на нескольких объектах.

На площадке по улице Молодежной, например, отсутствует поручень у качалки-балансира, а одна из цепей качелей и вовсе порвана. Схожие проблемы в районе Соборной площади, кроме того, у здешней карусели нет вращающего диска, а у столика и сидений — покрытия. Не хватает качелей возле Центра развития творчества детей и юношества, хотя конструкция для них установлена. На всех проверенных площадках отсутствуют информационные стенды с правилами использования оборудования и телефонами служб экстренной помощи.

Прокуратура направила представление главе администрации города с требованием устранить недостатки и предотвратить их повторение. Также в отношении начальника управления городского хозяйства возбуждено дело об административном правонарушении.