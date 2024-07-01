21-летний чебоксарец помог похитить у пожилых 2,5 млн рублей

Обмануть пожилых проще

На днях завершилось расследование уголовного дела в отношении чебоксарца, который помог похитить у пенсионеров свыше 2,5 млн рублей.

В начале этого года в Управление МВД России по городу Чебоксары обратились пожилые люди, пострадавшие от телефонных мошенников. Неизвестные представлялись сотрудниками силового ведомства и убеждали потерпевших в том, что их денежные средства переводятся в поддержку террористических организаций. Злоумышленники требовали от испуганных пенсионеров передать все имеющиеся средства на проверку подъехавшему сотруднику банка. Эту роль во всех случаях исполнял один и тот же молодой человек. В общей сложности он помог мошенникам похитить свыше 2,5 млн рублей у пяти доверчивых горожан. Только один 78-летний чебоксарец, которому также звонили с аналогичными требованиями, вовремя понял, что его пытаются обмануть. Деньги курьеру он не отдал и тоже обратился в полицию.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Чувашии оперативно задержали 21-летнего подозреваемого — им оказался чебоксарец, ранее неоднократно судимый за кражи. Большую часть из похищенных средств он перевел своим телефонным кураторам. Молодому человеку предъявлено обвинение в пяти эпизодах мошенничества, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Материалы уголовного дела рассматриваются в Московском районном суде г. Чебоксары.