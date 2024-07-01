Квартирный вопрос. Проверь свою недвижимость!

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С 22 июля в офисах МФЦ Чувашии доступны списки с квартирами, права на которые не зарегистрированы в Росреестре. Любой желающий может проверить свое жилье одним из следующих способов:

1. Инструкция по проверке квартиры на портале Госуслуг. 

2. Отправьте на электронную почту «Советской Чувашии» gazeta21@mail.ru адрес своей квартиры, и Росреестр даст ответ, зарегистрировано ли ваше право собственности на нее.

3. Ознакомиться со списками незарегистрированных квартир можно в любом МФЦ Чувашской Республики либо у консультанта в Управлении Росреестра по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 56.

Опубликовано: 23 июля 2024 г.


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