В лидерах по урожайности — пшеница

Зерновые и зернобобовые культуры в республике, по данным Минсельхоза на 23 июля, были скошены на площади более 11 тыс. гектаров из всей площади 197,4 тыс. гектаров. В минувшем году на ту же дату показатель составлял 3,9 тыс. гектаров.

Более всех скосили в Яльчикском округе — 2,2 тыс. гектаров, в Цивильском — 1,7 тыс. Урожайность по республике составляет более 30 центнеров с гектара, а озимая пшеница дает 34,1 центнера. Посевная площадь во всех категориях хозяйств в текущем году — 546,2 тыс. гектаров, из них 289,1 тыс. — площадь зерновых и зернобобовых культур.

Полным ходом продолжается заготовка кормов. Скошено 78 тыс. гектаров многолетних трав, заготовлено 76 тыс. тонн сена, 260,7 тыс. тонн сенажа, 7,4 тыс. тонн силоса. Все это практически на уровне прошлого года. В целом обеспеченность животноводства составляет 15,3 центнера кормовых единиц на одну условную голову при плане от 26-28 центнеров.