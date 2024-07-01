Наращиваются экспортные поставки вентиляционного оборудования из Чувашии

В 2019 году чебоксарский завод «Ротадо» начал сотрудничать с Центром поддержки экспорта Чувашии, который помог привести его продукцию (турбодефлекторы, разгонные вентиляторы, приточно-вытяжные установки) в соответствие с мировыми стандартами. И уже в 2020 году за рубеж была отправлена первая партия. Сегодня предприятие экспортирует продукцию в Беларусь, Армению, Кыргызстан и Казахстан.

На рынок последней страны «Ротадо» помогла выйти компенсация транспортных расходов. Услуги также предоставил Центр поддержки экспорта в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

«Только за последние полгода компания «Ротадо» стала экспортировать на 30% больше, чем за весь прошлый год. А по итогам 2023 года предприятие заняло второе место в номинации «Потенциальный экспортер» Республиканского конкурса «Экспортер года», — отметил вице-премьер — руководитель Минэкономразвития региона Дмитрий Краснов.