Девушку в больницу, коноплю на экспертизу

Необычная история с неожиданной развязкой произошла на днях в Новочебоксарске. Ранним утром в полицию поступило сообщение, что в доме по улице Советской, 36 на окне девятого этажа висит человек… На место происшествия выехали сотрудники патрульно-постовой службы капитан полиции Андрей Давыдов и старший лейтенант полиции Алексей Усатых.

Дверь им открыл молодой человек, который до этого успел затащить из окна в квартиру свою 18-летнюю подругу. Выяснилось, что девушка состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Полицейские вызвали бригаду медиков, которые забрали «экстремалку» в специализированное учреждение.

На этом история могла бы и закончиться. Однако бдительные стражи порядка заметили в квартире контейнер с тентом, где в тепличных условиях выращивался куст конопли. В помещении также была обнаружена измельченная масса «зелени». Следственно-оперативная группа произвела в квартире осмотр, а изъятое направили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.