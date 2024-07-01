В Чебоксарах появился арт-объект, который невозможно не заметить

Мурал готов и ждет поддержки

Речь идет о гигантской картине на стене дома № 30 по улице Хевешской. Рисовать ее еще в конце июня начала художница Ксения Кокель. Как сообщала «СЧ», граффитист победила в отборочном этапе V сезона Фестиваля стрит-арта «ФормART» Приволжского федерального округа. Следующей задачей было создать мурал по представленному на конкурс эскизу. С работой Ксения справилась за две недели: рисовала от рассвета до заката, в жару и ненастье. И теперь с высоты восьмиэтажки на горожан смотрит красавица в чувашском национальном костюме, в ее руках и на груди — три солнца, символизирующие единство поколений. С 29 июля стартует голосование за лучший мурал среди 14 регионов ПФО. Минкультуры Чувашии, при участии которого реализуется проект, приглашает жителей республики поддержать нашу участницу.