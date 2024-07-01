Шаман, «Стрижи» и много зрителей: опубликована программа празднования Дня города

Стала известна программа празднования юбилейного 555-го дня рождения города Чебоксары. Информация опубликована на сайте cheboksary555.ru.

Марафон интересных и ярких событий стартует в первые августовские дни и завершится грандиозным представлением 18 августа на Красной площади. На главной сцене выступит звезда российской эстрады — Шаман. Организаторы также обещают фейерверк и авиашоу пилотажной группы «Стрижи».

Из спортивных мероприятий — Кубок мира по шахбоксу, турнир «Кубок чемпионов», Зарядка со звездой. Целую неделю, с 12 по 18 августа, на площадке около монумента Матери-покровительницы будет работать выставка-продажа «Чувашия мастеровая». На проспекте Ленина и улице К. Маркса развернется арт-проект «Творческий бульвар».

Из «серьезных» мероприятий — II Открытый форум региональных практик в сфере финансового просвещения «ВолгаФин», Межрегиональная конференция по государственным и муниципальным закупкам. Торжественная церемония чествования Почетного гражданина города Чебоксары запланирована на 15 августа.