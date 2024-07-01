За заслуги в сельском хозяйстве и строительстве

Указом Главы Чувашии от 24 июля присвоены почетные звания
«Заслуженный агроном Чувашской Республики» Сейфуллину Евгению Олеговичу — агроному ЗАО «Батыревский», Батыревский муниципальный округ;
«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Тимофеевой Елене Геннадьевне — оператору машинного доения СПК им. Кирова, Канашский муниципальный округ;
«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Анисимову Олегу Юрьевичу — электрогазосварщику филиала ЗАО «Звездопад», Вурнарский муниципальный округ, Федорову Анатолию Николаевичу, заместителю генерального директора ООО «Воддорстрой», Цивильский муниципальный округ.