За заслуги в сельском хозяйстве и строительстве

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом Главы Чувашии от 24 июля присвоены почетные звания

«Заслуженный агроном Чувашской Республики» Сейфуллину Евгению Олеговичу — агроному ЗАО «Батыревский», Батыревский муниципальный округ;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» Тимофеевой Елене Геннадьевне — оператору машинного доения СПК им. Кирова, Канашский муниципальный округ;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Анисимову Олегу Юрьевичу — электрогазосварщику филиала ЗАО «Звездопад», Вурнарский муниципальный округ, Федорову Анатолию Николаевичу, заместителю генерального директора ООО «Воддорстрой», Цивильский муниципальный округ.

Опубликовано: 25 июля 2024 г.


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