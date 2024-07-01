Зарплата бюджетников в Чувашии подросла

Более 900 млн рублей выделяется на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Соответствующее распоряжение подписал Глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики, увеличение заработной платы коснется почти 38 тыс. специалистов здравоохранения, образования, культуры и социальной политики. Решение о выделении дополнительных средств принято в связи с увеличением в Чувашии прогнозного среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2024 год.

По информации, озвученной на еженедельном совещании у Главы республики, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в июне 2024 года оценочно составила 55,9 тыс. рублей — с ростом к соответствующему периоду 2023 года на 21%. Темп роста реальной зарплаты — 111,8%. Уточненный среднемесячный доход от трудовой деятельности на 2024 год прогнозируется в сумме 44,4 тыс. рублей, что превышает факт 2023 года на 13,4%.

В Чувашии последовательно решаются вопросы повышения зарплаты работников бюджетной сферы, ежегодно предпринимаются усилия для выполнения целевых показателей по оплате труда работников, обозначенных в «майских» указах Президента России, отмечает первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. По поручению Главы республики уже с 1 января 2024 года на 8,5% увеличены оклады, ставки зарплаты работников государственных учреждений Чувашии, установленных отраслевыми положениями об оплате труда. Аналогичные решения приняты и на муниципальном уровне.