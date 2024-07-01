В «красивую дату» — 24 июля 2024 года — в Чувашии поженились 63 пары

Невесты от 16-ти и старше

Женихов и невест не смутило то, что это был будний день — видимо, на выбор повлияла магия чисел.

Всего с начала года, по данным Госслужбы по делам юстиции Чувашской Республики, появилось 2060 новых семей. Наиболее популярный возраст для вступления в законный брак у мужчин — от 23 до 28 лет. Самому молодому жениху было всего 17 лет, а самому старшему — 83 года. Невестами, в основном, становились в возрасте от 20 до 26 лет. Самой молодой — 16, а самой старшей — 76 лет.

Также сотрудники ЗАГСа отмечают, что за первые шесть месяцев 2024 года, объявленного Президентом России Годом семьи, в республике уменьшилось количество разводов: зарегистрировано 1916 актов о расторжении брака. За аналогичный период прошлого года — 2113.