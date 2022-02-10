Догазификация — алгоритм действий

В России набирает обороты ускоренная газификация. Об актуальных вопросах догазификации, ее предварительных итогах и новых задачах — в интервью руководителя регионального оператора газификации — генерального директора АО «Газпром газораспределение Чебоксары», ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» Александра Бусыгина.

— Александр Александрович, слово «догазификация» на слуху уже почти два года. Но давайте все же напомним, что это такое?

— Догазификация подразумевает бесплатное подведение газа до границ земельных участков в уже газифицированных населенных пунктах. Подчеркну, бесплатно именно до границ. Все, что делается внутри границ участка (разводящие сети, газовое оборудование) — оплачивает гражданин.

— Программа сразу же стала популярной и востребованной. Что уже сделано с начала кампании у нас в Чувашии?

— От жителей республики поступило около 3,5 тысячи заявок на ускоренное подключение к сетям, заключено более полутора тысяч договоров. Свыше половины из них выполнены, то есть газопроводы проложены до границ земельных участков, а хозяева более 600 домов уже пользуются голубым топливом. Общий же потенциал догазификации в регионе оценивается в 6,7 тысячи домовладений, в план-график уже включены 2,4 тысячи.

— Кто может подключиться по догазификации?

— Любой гражданин, чье домовладение находится в газифицированном населенном пункте, и у кого есть зарегистрированное право собственности на жилой дом и земельный участок. Если нет такого права, заявку не примут, поэтому лучше до подачи заявки подготовить весь пакет документов. Следует уточнить само понятие домовладения. Это объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним или отдельно стоящие надворные постройки (гараж, баня, теплица, помещения для домашнего скота, птицы).

— Какова процедура подачи заявки на проведение догазификации?

— Подать заявку можно через портал Единого оператора газификации: https://connectgas.ru либо через корпоративный сайт АО «Газпром газораспределение Чебоксары»: http://www.chsetgaz.ru, а также в центрах предоставления услуг, филиалах, на газовых участках, территориальных участках и абонентских пунктах АО «Газпром газораспределение Чебоксары» и ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары». Адреса наших офисов можно уточнить на сайтах компаний: http://www.chsetgaz.ru; https://www.gmch.ru.

— Одна из наиболее обсуждаемых тем — цена вопроса. В каком случае догазификация бесплатная и какова стоимость подключения до границы земельного участка?

— Как я уже говорил, если у вас зарегистрировано право собственности на дом и участок, которые расположены в газифицированном населенном пункте, то стоимость технологического присоединения до границы земельного участка для вас будет равна нулю. При этом газ должен использоваться для удовлетворения личных, семейных, домашних и других нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской или профессиональной деятельности. Это тоже важный критерий догазификации.

— А во сколько обойдется проводка газа внутри участка?

— Это зависит от объема работ и от способа прокладки газопровода. Если вы решили газифицироваться силами газораспределительной организации, то стоимость таких услуг регулируется государством, если же воспользуетесь сторонней организацией, то на договорной основе с ней.

— Пугают высокими расходами на внутридомовое газовое оборудование.

— Стоимость плиты, котла, водонагревателя и так далее, монтажа зависит от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя.

— Итак, человек подал заявку. Как долго после этого ему придется ждать ?

— В договоре указываются предельные сроки подключения в зависимости от протяженности газопровода, который требуется проложить до границы земельного участка. В сроки также входит время, необходимое для выполнения мероприятий в границах земельного участка, а именно: прокладка сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому, монтаж газоиспользующего оборудования.

— Какие обязательства возникают у заявителя при догазификации?

— Заключить договор и выполнить работы внутри границ своего земельного участка к сроку, обозначенному в договоре, за счет собственных средств.

— Откуда можно узнать, входит ли мой населенный пункт в программу догазификации?

— Для этого нужно зайти на портал Единого оператора газификации: https://connectgas.ru, выбрать раздел «проверить адрес» и указать необходимый населенный пункт.

— Могут ли отказать после того, как заявка уже подана?

— Да, такое возможно. На недавнем заседании федерального штаба по газификации генеральный директор Группы «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов отмечал причины, по которым заявку могут не принять. Так, заявку могут не принять, если домовладение находится в негазифицированном населенном пункте или не зарегистрировано, а также из-за дублирования заявок или неполного комплекта документов.

Если вы представите неполный комплект документов или данные будут заполнены некорректно, то рассмотрение заявки будет отложено на срок до 20 дней для предоставления полного пакета документов. В случае не предоставления полного пакета в течение двадцатидневного срока, ваша заявка будет аннулирована. Когда все документы будут собраны, заявку можно подать повторно.

Что касается негазифицированных населенных пунктов, то для начала нужно дождаться, когда к вам в населенный пункт придет газ, а уже потом подавать заявку на подключение. Строительство газопровода до границы вашего земельного участка будет по-прежнему бесплатным.

— Есть ли льготы и скидки на подведение газа на участке и внутридомовое оборудование?

— Правительством Чувашской Республики регламентирована процедура назначения и предоставления отдельным категориям граждан компенсации части затрат на газификацию индивидуальных жилых домов, расположенных на территории региона. Компенсация части затрат на газификацию предоставляется труженикам тыла военных лет, ветеранам, гражданам, которым присвоен статус «Дети войны». А также инвалидам, малоимущим, многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов.

Для предоставления льгот необходимо обратиться в КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии.

— Напомните, пожалуйста, какие документы нужны, чтобы подать заявку на догазификацию.

— Чтобы подать заявку, вам понадобятся:

1. Паспорт собственника объекта капитального строительства и земельного участка.

2. СНИЛС и ИНН.

3. Ситуационный план.

4. Документы, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом основание на домовладение и земельный участок.

5. Если земельный участок принадлежит заявителю на ином законном основании, нужно предоставить согласие собственника земельного участка на использование этого участка на период строительства сетей газораспределения.

6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка о заключении договора подается представителем заявителя).

7. Расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа не более 7 куб. м/час).

Беседовал Владимир Петров