I Открытый республиканский конкурс мелодекламации «Читаем и играем» состоится в мае

Творческое состязание посвящено юбилею Русского драматического театра и проводится при поддержке управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары и республиканской культурно-просветительской организации «Арт-Академия». Организатор — Чебоксарская детская школа искусств № 2 — Детская академия искусств.

Конкурс проводится в рамках реализации Года культурного наследия народов России и Года выдающихся земляков в Чувашской Республике с целью возрождения музыкально-драматического жанра мелодекламации, содействия раскрытию потенциала художественного слова с использованием различных музыкальных приемов.

Участники должны представить мелодекламации (художественная декламация слова (проза, поэзия) с использованием музыкального сопровождения) по следующим номинациям, выбор которой зависит от авторов исполняемых произведений:

«Читаем и играем русскую классику» — произведения поэтов-классиков и композиторов-классиков;

«Читаем и играем советскую классику» — произведения, созданные в период существования СССР (1922 — 1991);

«Читаем и играем произведения чувашских творцов» — произведения чувашских поэтов, писателей и композиторов;

«Читаем и играем произведения народного творчества» — произведения устного народного творчества (былины, сказки, легенды, потешки, прибаутки, игровые приговоры и пр.) и народная музыка, фольклор.

Организаторы ожидают увидеть среди конкурсантов преподавателей и учащихся ДМШ, ДХШ ДШИ, общеобразовательных учреждений, домов творчества, культурно-досуговых учреждений, студентов сузов и вузов Чувашской Республики.

Конкурс проходит в три этапа:

I этап — подача заявки в срок по 17 апреля 2022 года;

II этап (отборочный) — рассмотрение заявок, видеовыступлений, определение участников III этапа конкурса (22 апреля 2022 года);

III этап конкурса проводится в виде очного выступления участников перед жюри 16 мая 2022 года в Русском драматическом театре (г. Чебоксары).

Подробная информация на сайте Детской академии искусств:

http://akademia-dshi2.ru в разделе «Конкурсы и фестивали, проводимые на базе академии».

Контактная информация:

г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 10а, тел./факс (8352) 23-04-84,

e-mail: akademvokalch@mail.ru, сайт школы: http://akademia-dshi2.ru