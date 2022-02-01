I Открытый республиканский конкурс мелодекламации «Читаем и играем» состоится в мае

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Творческое состязание посвящено юбилею Русского драматического театра и проводится при поддержке управления культуры и развития туризма администрации города Чебоксары и республиканской культурно-просветительской организации «Арт-Академия». Организатор — Чебоксарская детская школа искусств № 2 — Детская академия искусств.
Конкурс проводится в рамках реализации Года культурного наследия народов России и Года выдающихся земляков в Чувашской Республике с целью возрождения музыкально-драматического жанра мелодекламации, содействия раскрытию потенциала художественного слова с использованием различных музыкальных приемов.
Участники должны представить мелодекламации (художественная декламация слова (проза, поэзия) с использованием музыкального сопровождения) по следующим номинациям, выбор которой зависит от авторов исполняемых произведений:

  • «Читаем и играем русскую классику» — произведения поэтов-классиков и композиторов-классиков;
  • «Читаем и играем советскую классику» — произведения, созданные в период существования СССР (1922 — 1991);
  • «Читаем и играем произведения чувашских творцов» — произведения чувашских поэтов, писателей и композиторов;
  • «Читаем и играем произведения народного творчества» — произведения устного народного творчества (былины, сказки, легенды, потешки, прибаутки, игровые приговоры и пр.) и народная музыка, фольклор.

Организаторы ожидают увидеть среди конкурсантов преподавателей и учащихся ДМШ, ДХШ ДШИ, общеобразовательных учреждений, домов творчества, культурно-досуговых учреждений, студентов сузов и вузов Чувашской Республики.

Конкурс проходит в три этапа:

  • I этап — подача заявки в срок по 17 апреля 2022 года;
  • II этап (отборочный) — рассмотрение заявок, видеовыступлений, определение участников III этапа конкурса (22 апреля 2022 года);
  • III этап конкурса проводится в виде очного выступления участников перед жюри 16 мая 2022 года в Русском драматическом театре (г. Чебоксары).

Подробная информация на сайте Детской академии искусств:

http://akademia-dshi2.ru в разделе «Конкурсы и фестивали, проводимые на базе академии».

Контактная информация:

г. Чебоксары, ул. Эльгера, д. 10а, тел./факс (8352) 23-04-84,
e-mail: akademvokalch@mail.ru, сайт школы: http://akademia-dshi2.ru

Опубликовано: 21 февраля 2022 г.


Читайте также:

Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Рисунок семилетней девочки из Чебоксар признан лучшим на международном конкурсе
Перепись населения обрела свой талисман
Канашский школьник победил в олимпиаде по программированию
Стартовал фотоконкурс "Дети России - 2020"
В Чувашии подведены итоги конкурса «Лучший экспортер года»
Сотрудник "Газпрома" из Чувашии стал финалистом Международного литературного конкурса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.