Чувашия вошла в топ-30 рейтинга регионов Всероссийской акции «Вода России»

Подошла к завершению ежегодная Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» («Берег добрых дел»). Традиционно по итогам проведения мероприятий в рамках акции Минприроды России составляет рейтинг самых активных регионов-участников. В нем учитываются число участников, численность населения в регионе и протяженность очищенных берегов. По итогам 2021 года Чувашская Республика заняла 26 место среди 85 регионов страны и 5 место в рейтинге среди регионов Приволжского федерального округа, сообщает Минприроды республики.

По сравнению с прошлым годом Чувашия поднялась на 14 пунктов. Эта акция проводится под эгидой Минприроды России в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

«Мероприятия в рамках данной акции объединяют усилия граждан и организаций по охране и защите природы. Благодаря таким инициативам мы сохраняем благоприятную окружающую среду родного края», — считает министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов. Согласно итоговым отчетам участников акции, в республике проведено более 250 мероприятий, в которых приняли участие 5317 человек, очищено от мусора более 297 километров берегов рек, озер и прудов.

Безусловно, акция способствует повышению экологической грамотности среди населения страны, в том числе привлекает внимание общественности и молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов. Руководитель чувашской общественной организации «Зеленый город» Федор Алексеев отметил, что акция «Берег добрых дел» — это прекрасная возможность для всех, кому небезразлично экологическое состояние нашей республики, внести свой личный вклад в очистку водоемов.