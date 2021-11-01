В ходе «прямой линии» взрослым расскажут о правах детей

19 ноября в Чувашии пройдет День правовой помощи детям, приуроченный ко Всемирному дню ребенка. В городах и районах республики будут работать пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки и попечительства, состоятся обучающие семинары, лекции, круглые столы. В приемной Президента РФ в Чувашии Уполномоченный по правам ребенка Алевтина Федорова, начальник Управления Минюста России по Чувашии Ольга Никонова совместно с представителями адвокатского и нотариального сообществ с 13 до 15 часов будут вести прием граждан по вопросам, связанным с защитой прав, свобод и интересов детей. А чуть раньше в редакции «СЧ» состоится «прямая линия», организованная совместно с МВД по Чувашии.

Время ее работы — с 11 до 12 часов, задать вопросы можно по телефону 27-52-11 (8-937-959-52-11).