В чебоксарских родниках обнаружены опасные бактерии

МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» в Чебоксарах предупредило горожан о родниках с некачественной водой.

Речь идет об источниках по улицам Пирогова, Илларионовская, Тенистая, Тополиная, Хевешская, а также в районе Мемориального парка «Победа». В пробах, взятых здесь 21 марта, были обнаружены колиформные бактерии, которые вызывают острые кишечные заболевания.

По поручению Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике организованы очистка и дезинфекция родников. Также будут установлены аншлаги с сообщением о запрете использования для питья набранной из них воды.