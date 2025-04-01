В республике пройдут массовые субботники

После зимы наведут чистоту

Уборка общественных территорий не только преображает улицы, но и является важной профилактической мерой сохранения благоприятной экологической обстановки и комфортной жизни людей. С этого вопроса начал вчерашнюю правительственную планерку Глава Чувашии Олег Николаев, поручив муниципалитетам усилить работу в этом направлении.

Еще на прошлой неделе руководитель республики говорил о проведении «тотальной уборки» и массовых субботниках в связи с многочисленными обращениями граждан через социальные сети и каналы обратной связи по вопросу наведения порядка на улицах. Больше всего сообщений на эту тему приходит от жителей столицы региона.

По словам главы города Чебоксары Владимира Доброхотова, весенние экологические мероприятия ведутся с конца марта. Только за прошлую неделю в субботниках участвовало более двух тысяч человек. «На этой неделе также по всем направлениям проведем работу: контейнерные площадки, придомовые территории, магистральные дороги, покраска ограждений», — отметил Доброхотов.

«Очень важно организовать субботники трудовых коллективов и учебных заведений, как это обычно и делается, чтобы к концу недели город приобрел чистый вид. Обращаюсь ко всем главам муниципальных образований. Во-первых, надо навести порядок на своих территориях. Во-вторых, скоро 9 Мая, и мы договаривались о том, что охватим вниманием места, требующие ухода, которые посвящены Великой Отечественной войне», — указал Олег Николаев.

Министр природных ресурсов и экологии Чувашии Эмир Бедертдинов рассказал о проведении экологического месячника по очистке и благоустройству муниципальных и городских округов. «Запланированы мероприятия, приуроченные к календарным природоохранным датам, массовые экологические субботники: «Зеленая весна», «Вода России», «Нашим рекам и озерам чистые берега», а также просветительские акции. Всего планируется провести около одной тысячи мероприятий с участием более 38 тысяч человек», — сообщил министр.

По словам главы Минприроды, в этом году впервые в Чувашии пройдет Всероссийская акция «Особенности национальной уборки». Скучный субботник превратится в яркое запоминающееся событие, подчеркивающее культурный код и национальный колорит региона.

О миграционной ситуации в республике доложила министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова. На сегодня в республике находится 5938 иностранных граждан. Всего в 17 организациях высшего и среднего профессионального образования обучается более четырех тысяч иностранных студентов из 66 стран ближнего и дальнего зарубежья. Что касается работающих в регионе иностранцев, то их число составляет 2056 человек.

«Иностранные работники привлекаются работодателями в такие отрасли, как деятельность гостиниц, предприятия общественного питания, обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, строительство», — перечислила руководитель Минтруда.

Алена Елизарова также рассказала о действии подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Чувашию соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Социальная поддержка граждан» для привлечения в республику квалифицированных кадров.

«Стать участниками государственной программы могут российские граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, а также лица и их потомки, проживающие за пределами Российской Федерации или если ранее они проживали на территории России. А также лица, проживающие в государствах, ранее входивших в состав СССР», — отметила Елизарова.

Алена Геннадьевна в ходе своего выступления коснулась и ключевых изменений в миграционном законодательстве. С этого года максимальный срок пребывания в России иностранных граждан в безвизовом порядке составляет не более 90 дней в году. Также с февраля вступил в силу новый режим высылки иностранцев. С апреля в России вводится обязательное тестирование на знание русского языка для детей мигрантов при их приеме в российские школы.

Олег Николаев назвал миграционную ситуацию в регионе в целом стабильной. «Увеличение количества работающих в республике мигрантов несущественное, но при этом спрос со стороны крупных работодателей на иностранную рабочую силу растет. Важно включиться Министерству образования для четкой организации сопровождения тех мигрантов, которые намереваются приехать для трудовой деятельности в Чувашскую Республику, в плане изучения русского языка, культурных традиций», — заявил Глава республики.

На планерке также обсудили выставочный проект «Художники Победы». Как рассказала министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова, 10 апреля в Чувашском национальном музее открыли выставку художников-фронтовиков из Музея Победы. Одновременно с московской выставкой начал работу проект «В этом письме остаюсь жив», куда вошли письма, дневники, рисунки, документы и вещи Героев Советского Союза Александра Кочетова, Валентина Ветвинского и Александра Боголюбова, а также чувашских писателей и военных корреспондентов Федота Ситты, Николая Евстафьева и Леонида Агакова.