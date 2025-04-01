Как распорядиться зарплатой

Обучение на рабочем месте

На Чебоксарском электроаппаратном заводе реализуют проект в области повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры. Сотрудничать в этом вопросе предприятие будет с Министерством финансов Чувашии и Отделением — Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского Главного Управления Банка России. Стороны заключили соответствующее соглашение, первое в регионе.

Документ предусматривает популяризацию финансового просвещения среди работников АО «ЧЭАЗ». Для этого планируется проводить различные тематические мероприятия, распространять информационные и просветительские материалы. Также предполагается, что сотрудники будут участвовать в республиканских и федеральных проектах, направленных на повышение финансовой культуры взрослого населения, в том числе непосредственно на рабочих местах.

«В нашей стране вопросы формирования финансовой культуры координируют два таких серьезных ведомства, как Минфин России и Банк России, и лишь один этот факт, на мой взгляд, говорит о том, что данная тема важна и значима не только для каждого отдельного человека и региона, но и для всего государства. Правительством России расставляются концептуальные и стратегические приоритеты, на основе которых мы строим работу в нашей республике. Сегодня одним из ключевых направлений деятельности обозначено финансовое просвещение взрослого населения, которое ежедневно имеет дело с деньгами, пользуется финансовыми инструментами, наиболее подвержено воздействию со стороны мошенников. Поэтому мы совместно с Отделением — Национальным банком по Чувашской Республике приняли решение поставить на системную основу взаимодействие с трудовыми коллективами предприятий и организаций и очень рады, что АО «ЧЭАЗ» первым выразило желание стать нашим «союзником». Уверен, что заключенное соглашение о сотрудничестве поможет подобрать такие форматы работы, чтобы финансовое здоровье каждого работника предприятия укреплялось без особых на то усилий», — подчеркнул первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

В свою очередь, управляющий Отделением — Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России Максим Фролов отметил, что для Банка России финансовая грамотность — это системная задача. «Очевидно, что сегодня от того, насколько осознанно взрослые люди принимают финансовые решения, зависит благополучие каждой семьи в отдельности, общества в целом и, как следствие, развитие экономики. В соглашении идет речь о внедрении образования по финансово ответственному поведению во внутрикорпоративную культуру предприятий. Обучать имеет смысл именно на рабочем месте, где люди проводят большую часть своего активного времени. Кроме того, программы, которые реализуются через работодателей, пользуются большим доверием у людей», — сказал Максим Фролов.

«Наше предприятие думает о будущем своих сотрудников и поэтому уделяет вопросам передачи новых знаний большое внимание. Соглашение позволит включить в этот процесс продвижение финансовой культуры среди работников и членов их семей. Для каждого важно видеть, что работодатель не просто дает зарплату, но и учит, как грамотно и безопасно ею распоряжаться. Это проявление корпоративной культуры», — пояснил генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Александр Горелов.

Да и сами сотрудники предприятия не против такого подхода к финансовому вопросу. «В современном мире нужно придерживаться обязательных правил денежной культуры. И, если необходимо, обучаться финансовой грамотности. И неважно, сколько человеку лет, сегодня для каждого возраста это актуально», — поделилась своим мнением Нина Архипова, главный специалист по подбору персонала АО «ЧЭАЗ».

Кстати

По результатам опроса, проведенного Минфином Чувашии, все крупные работодатели республики заинтересованы в улучшении финансового здоровья сотрудников. При этом в ТОП-3 наиболее востребованных тем для обсуждения с трудовым коллективом выделяются: противодействие мошенникам, знакомство с современными инструментами сбережений, инвестиций и страхования, а также личное (семейное) финансовое планирование.