Сбер предупреждает: в соцсетях активизировались злоумышленники, которые предлагают несовершеннолетним деньги за поджоги

Злоумышленники всё чаще вовлекают в противоправную деятельность молодых людей 15–20 лет. Преступники предлагают подросткам совершать поджоги и другие диверсии на объектах социальной, энергетической, транспортной и информационной инфраструктуры, объектах здравоохранения и эколого-охранных систем. За диверсию они обещают вознаграждение в среднем в 20–100 тыс. рублей. Для вербовки, как правило, используют мессенджеры и социальные сети.

По данным Службы безопасности банка, в первом квартале 2025 года зафиксировано 50 подобных случаев, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За подобный вид преступления предусмотрено реальное уголовное наказание. Так, по заданию вербовщиков четверо молодых людей, из которых двое несовершеннолетних подростков, на железнодорожных путях в Белгородской области подожгли релейные шкафы, которые обеспечивают безопасность движения. Другой случай: в Пермском крае несовершеннолетний поджёг вышку сотовой связи. При задержании он признался, что получил такое «задание» в мессенджере.

Уголовный кодекс РФ квалифицирует такие преступления по статье 205 «Террористический акт», которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. А при участии молодёжи разного возраста действия старших подпадают ещё и под статью 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетних в преступления».