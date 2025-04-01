Внести вклад в развитие искусственного интеллекта и получить 1 млн рублей

Стартовал открытый отбор статей для публикации в научном журнале международной конференции AI Journey 2025

Сбер совместно с ИСП РАН объявляют о старте ежегодного отбора научных статей в журнал «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и его англоязычной версии Doklady Mathematics. Специальный выпуск посвящён технологиям искусственного интеллекта и традиционно выходит в рамках конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), которая в этом году состоится в десятый раз.

За два года проведения отбора поступило более 500 заявок от AI-исследователей со всего мира, порядка 70 из которых были опубликованы. Тематика статей охватила широкий спектр самых актуальных направлений в области искусственного интеллекта: мультимодальные и большие языковые модели, компьютерное зрение, графы, обучение с подкреплением, трансформеры, AI-агенты, а также возможности применения AI в медицине, промышленности, робототехнике, кибербезопасности и других отраслях.

В этом году принять участие в конкурсе и подать статьи можно до 20 августа включительно. Работы должны соответствовать тематике и Правилам отбора, а также содержать не опубликованные ранее научные материалы. Прошедшие предварительный отбор статьи рецензируют ведущие российские специалисты в сфере ИИ. Журнал публикуется на площадках мировых электронных библиотек и индексируется в крупнейших базах данных научного цитирования.

Денежный приз за лучшую статью — 1 млн рублей. Авторы ключевых работ получат возможность представить свои исследования на площадке AI Journey 2025.

Как отправить научную статью для участия в конкурсе, а также детальные Правила отбора — на сайте AI Journey.