Дмитрий Николаев из Новочебоксарска стал победителем олимпиады по физике

Одиннадцатиклассник новочебоксарской гимназии № 6 Дмитрий Николаев стал победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физике. С выдающимся результатом юношу поздравил министр образования Чувашии Дмитрий Захаров. Как сообщил руководитель ведомства в своем телеграм-канале, в масштабном интеллектуальном конкурсе принял участие 491 школьник со всей России, и на протяжении двух туров — экспериментального и теоретического — Дмитрий продемонстрировал выдающиеся знания и высокий уровень подготовки, став лучшим среди них. «Эти успехи открывают потрясающие возможности: обладатели дипломов заключительного этапа могут поступить в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады», — отметил министр. Добавим, в прошлом учебном году Дмитрий Николаев стал призером заключительного этапа олимпиады по физике и по географии.