Как вы начали свой 2025 год?

Предлагаем вам позаботиться о своем здоровье и пройти диспансеризацию

С 1 января 2025 года на территории Российской Федерации запущен федеральный проект «Здоровье для каждого» в рамках нового Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», цель которого — популяризация здорового образа жизни, а также организация диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Благодаря этим мерам можно своевременно определить риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, злокачественных новообразований и других социально значимых заболеваний. Такие недуги желательно обнаружить на той стадии, когда человек еще не подозревает о наличии проблем со здоровьем. Профилактика этих болезней важна, потому что их проще предупредить, чем лечить. Ведь регулярная проверка состояния вашего организма — это ключ к долголетию и предотвращению серьезных болезней.

Диспансеризация — это комплекс профилактических мероприятий. Все они преследуют главную цель — оценить общее состояние здоровья человека, а также на самом раннем этапе выявить возможные проблемы — заболевания, которые долгий период протекают незаметно и еще не успели явно проявить себя характерными симптомами. Во многих случаях они выявляются уже на поздних стадиях, когда эффективность лечения значительно снижается. Благодаря комплексному анализу анамнеза, наследственных особенностей и образа жизни пациента врач может определить предрасположенность к определенным заболеваниям и своевременно предпринять профилактические меры. Такой подход снижает риски развития болезней и, как правило, предотвращает или помогает отсрочить их появление.

В России программа диспансеризации стартовала более десяти лет назад, в 2013 году, а ее реализация осуществляется в рамках системы обязательного медицинского страхования. Это значит, что диспансеризацию россияне могут пройти бесплатно по полису ОМС.

Периодичность, с которой можно пройти диспансеризацию, варьируется в зависимости от возраста. Так, с 18 до 39 лет включительно диспансеризация проводится каждые три года. А по достижении 40-летнего возраста ее можно проходить каждый год.

Пройти диспансеризацию по полису ОМС, даже если нет хронических болезней и жалоб на здоровье, совершеннолетние граждане могут в медицинской организации, к которой они прикреплены по месту жительства, центре здоровья или кабинете диспансеризации при поликлинике, врачебной амбулатории, фельдшерско-акушерском пункте. Перечень исследований и осмотров различен в зависимости от возраста и пола гражданина. Набор документов для прохождения диспансеризации — паспорт и полис ОМС.

Обращаем ваше внимание на нововведение в Программу государственных гарантий в рамках проведения диспансеризации.

Начиная с 2024 года женщины и мужчины репродуктивного возраста (18-49 лет) одновременно с прохождением профилактических медицинских мероприятий поэтапно в зависимости от возраста могут пройти диспансеризацию, направленную на оценку их репродуктивного здоровья. Главная цель такой проверки — выявление признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на возможность зачатия, вынашивания и рождения ребенка.

Помимо этого, с 2024 года в рамках диспансеризации все граждане старше 25 лет могут раз в 10 лет бесплатно сдать анализ на антитела к гепатиту С.

Напоминаем и о программе углубленной диспансеризации для граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, которая действует с 1 июля 2021 года. Эта расширенная программа, включающая дополнительные обследования, направлена на выявление изменений в организме человека и предотвращение осложнений, которые могло вызвать заболевание.

Возьмите с собой на прием документы обо всех проведенных в течение последних 12 месяцев медицинских исследованиях, входящих в объем диспансеризации. Они могут быть учтены при ее прохождении, что ускорит процесс диагностики и позволит врачу быстрее принять решение о необходимости дальнейших обследований или лечении.

В том случае, если гражданин в текущем году не подходит по возрасту для прохождения диспансеризации, однако очень хочет проверить состояние своего здоровья, он имеет право сделать это другим предусмотренным действующим законодательством способом. Один из доступных способов следить за своим здоровьем — регулярное прохождение профилактических медицинских осмотров. По сути своей он фактически повторяет первый этап диспансеризации.

Периодичность проведения профилактического осмотра — один раз в год, при этом в один и тот же год нельзя пройти одновременно и медосмотр, и диспансеризацию.

Обращаем ваше внимание, что с 2024 года у работающих граждан появилась возможность проходить диспансеризацию вне медицинского учреждения — непосредственно на предприятии, а в случае со студентами — в образовательной организации. Для этого руководство той или иной организации должно заключить соответствующий договор с выбранной медицинской организацией и обеспечить условия, которые подойдут для проведения диспансеризации работников или учащихся.

Далеко не всегда у нас есть возможность пройти диспансеризацию в свободное от работы время или сделать это на рабочем месте. Поэтому в соответствии с трудовым законодательством работающие граждане, решившие выбрать удобное время для прохождения диспансеризации по месту жительства, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. Сотрудники предпенсионного возраста (мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет) могут рассчитывать на два таких выходных в году. Для этого необходимо подать соответствующее заявление на имя работодателя и согласовать дату.

Важно помнить, что работник должен документально подтвердить прохождение профилактического мероприятия, а не использовал день освобождения от работы в личных целях для отдыха. Для этого необходимо получить справку в медицинской организации по месту прохождения диспансеризации и представить ее работодателю. Если работник не использовал положенный ему день для прохождения диспансеризации, он не может рассчитывать на компенсацию, и на следующий год выходной тоже не перенесут.

Пожилые люди старше 75 лет и маломобильные граждане имеют право пройти диспансеризацию на дому.

Территориальный фонд ОМС Чувашской Республики ведет активную информационную работу среди населения по популяризации здорового образа жизни и предупреждению хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности. В связи с этим ежегодно разрабатываются и изготавливаются буклеты соответствующей профилактической направленности, которые размещаются в медицинских организациях Чувашии в доступных для застрахованных лиц местах.

Благодаря профилактическим мероприятиям в современном обществе возможно не только предотвращение развития большого количества неинфекционных заболеваний, но и снижение инвалидизации граждан в связи с этими заболеваниями. Важно проходить диспансеризацию для того, чтобы понять, какие факторы риска существуют в жизни гражданина (например, неправильное питание, вредные привычки), и узнать о последствиях, к которым они могут привести в будущем. Необходимо помнить, что забота о здоровье — важная часть жизни каждого человека, а тем более всей семьи. И диспансеризация позволяет выявить проблемы со здоровьем на ранней стадии, получить рекомендации врачей по коррекции образа жизни и заняться профилактикой заболеваний. Социальная ответственность за свое здоровье и здоровье близких лежит на каждом из нас!

Ульяна Пчелкина, ТФОМС Чувашской Республики