17 апреля состоится ежегодная пресс-конференция Главы Чувашии Олега Николаева

Напомним, что это уже шестая встреча руководителя региона с представителями СМИ. В ходе разговора с журналистами Глава подведет итоги развития республики за 2024 год, даст оценку прошедшим основным общественно-политическим событиям, обозначит планы, заложенные в Комплексной программе социально-экономического развития республики.

Проследить за пресс-конференцией можно будет в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, «Таван Радио» и Национального радио Чувашии, на официальном сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии, в группе ВК и в телеграм-канале Олега Николаева, а также в группе ВК «Чувашская Республика» и в телеграм-канале «Республика 21».