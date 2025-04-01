17 апреля состоится ежегодная пресс-конференция Главы Чувашии Олега Николаева

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Напомним, что это уже шестая встреча руководителя региона с представителями СМИ. В ходе разговора с журналистами Глава подведет итоги развития республики за 2024 год, даст оценку прошедшим основным общественно-политическим событиям, обозначит планы, заложенные в Комплексной программе социально-экономического развития республики.

Проследить за пресс-конференцией можно будет в прямом эфире Национального телевидения Чувашии, «Таван Радио» и Национального радио Чувашии, на официальном сайте Национальной телерадиокомпании Чувашии, в группе ВК и в телеграм-канале Олега Николаева, а также в группе ВК «Чувашская Республика» и в телеграм-канале «Республика 21».

Опубликовано: 14 апреля 2025 г.


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