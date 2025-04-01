В Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту осквернения символов воинской славы

Подростки «без понятия»

В начале этой недели в сети «Интернет» распространилась информация о молодых людях, распивавших пиво и разбрасывающих мусор у Вечного огня на монументе Воинской Славы в столице Чувашии. Прохожие пытались сделать замечание, усовестить подростков, но те только грубили в ответ. Инцидент произошел 5 апреля.

В ситуацию вмешалась полиция: один из участников «посиделок» был задержан в тот же вечер, два его товарища — 8 апреля. Известно, что они уже попадали в поле зрения стражей порядка. Пресс-служба Управления МВД России по городу Чебоксары опубликовала видео с предполагаемыми правонарушителями. Они извинились за свое поведение и пообещали, что такого никогда больше не повторится. Примечательно, что один из задержанных на вопрос о датах начала и конца Великой Отечественной войны ответил: «Без понятия».

Собранный органами внутренних дел материал был направлен в Следственное управление Следственного комитета России по Чувашии. Уже 9 апреля в отношении троих жителей города Чебоксары, им по 16-17 лет, было возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное группой лиц). Подросткам грозит наказание в виде штрафа в размере от двух до пяти миллионов рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела об осквернении мемориала в городе Чебоксары. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.