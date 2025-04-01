В Янтиковском округе cоберётся молодёжь со всего Поволжья

31 мая здесь пройдет IV Агрослет «Лучшие на селе». Организацию мероприятия обсудили на расширенном совещании под председательством и.о. премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова. В этом году в агрослете впервые примут участие представители молодежи из других регионов Приволжского федерального округа.

Состоятся традиционные Парад участников, спартакиада, соревнования по фигурному вождению квадроциклов и приготовлению ухи. В деловую часть программы войдут открытые дискуссии с экспертами, общественниками, представителями органов власти. Планируется обсудить вопросы поддержки семейных и культурных ценностей на селе, агроблогерства, деятельности Союза сельской молодежи. Магистральной станет тема патриотизма. Планируется организовать выставку о героях села, задействовать в диалогах участников СВО. По предложению депутата Госдумы РФ Аллы Салаевой агрослет пройдет под девизом «Лучшие на селе: Встретим Победу вместе».