Пиарщики Чувашии будут соревноваться и перенимать опыт

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Около 70 специалистов по связям с общественностью вступили в борьбу за победу в конкурсе «PRофи-21», который, напомним, предложил провести Глава Чувашии Олег Николаев. Соответствующий указ был подписан им в июле этого года, в День PR-специалиста.
«Уверен, конкурс вызовет интерес и будет расширяться из года в год», — прокомментировал тогда идею Олег Николаев. По мнению руководителя региона, нужно насыщать территорию республики событиями, которые будут раскрывать ее потенциал, богатые традиции чувашского народа, способствовать сохранению и популяризации чувашского языка и культуры. Все это поможет повысить и туристическую привлекательность Чувашии.
По словам руководителя Минцифры республики Кристины Майниной, конкурс профмастерства среди специалистов по связям с общественностью поможет выявить лучших пиарщиков, занимающихся продвижением региона. Поддержал инициативу и первый вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Олег Полетаев, согласившись возглавить конкурсную комиссию «PRофи-21». По его мнению, состязание позволит профессионалам познакомиться друг с другом, перенять опыт, посмотреть, кто что делает, какие практики и подходы использует, кто в чем действительно мастер.
Как сообщили организаторы «PRофи-21», конкурс состоит из четырех этапов. На днях завершился заявочный этап. Участники подготовили видеоприветствия на тему «Я — специалист по связям с общественностью. Зачем мне такая работа?» и презентацию проекта в сфере PR, также прошли онлайн-тестирование на знание основ коммуникации.
Теперь дело за экспертной комиссией, в составе которой представители федеральных информагентств «ТАСС» и «Россия сегодня», АНО «Диалог Регионы», АНО «Национальные приоритеты», АНО «Россия — страна возможностей» и мастерской управления «Сенеж», Центра современных коммуникаций РАНХиГС, Московского финансово-промышленного университета «Синергия», «Интегрум Медиа» и Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Им и предстоит определить, кто из пиарщиков пройдет в следующий тур.

Опубликовано: 11 ноября 2021 г.


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