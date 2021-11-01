Боксер Андрей Рахчеев в тяжелых поединках завоевал медаль

Недавно в Республике Татарстан прошли Всероссийские соревнования по боксу на призы чемпиона мира Айрата Хаматова. Участниками 18-го по счету турнира в Казани стали порядка 140 молодых спортсменов из более 20 регионов страны.

В течение пяти дней боксеры разыграли 10 комплектов наград в различных весовых категориях. Вышел на ринг и представитель чувашской школы бокса Андрей Рахчеев, заявленный в весовой категории 54 кг.

На своем пути воспитанник тренера Александра Григорьева сначала сумел преодолеть сопротивление боксера из Татарстана Даниилы Белоусова, а в следующем раунде одержал победу над Артемом Мельниковым из Республики Башкортостан…

К сожалению, в битве за «золото» представитель Чувашии в серьезной борьбе уступил боксеру из Саратовской области Тимуру Казиеву.