В Чувашии свыше 900 домовладений уже подали заявление на догазификацию

Бесплатное подведение газа до границ подворий в газифицированных населенных пунктах проводится по поручению Президента страны как дополнительная мера поддержки населения. Под председательством Главы республики Олега Николаева в Чувашии создан региональный штаб, определен перечень домовладений, имеющих право доступа к бесплатной газификации. «По предварительным данным, согласно паспортам, составленным нашими муниципалитетами, в республике 3720 домовладений, которые могут воспользоваться этой мерой поддержки. На сегодня уже подано порядка девяти сотен заявлений», — сообщил руководитель Минстроя Чувашии Павел Данилов. Все мероприятия по догазификации должны быть завершены до конца 2022 года.

Предварительные заявки на догазификацию принимаются в клиентских центрах и офисах территориальных подразделений «Газпром газораспределение Чебоксары» (и через официальный сайт этой компании) и «Газпром межрегионгаз Чебоксары», а также через интернет-портал Единого оператора газификации. К заявлению необходимо приложить документы о праве собственности на газифицируемый объект капитального строительства (индивидуальный жилой дом) и земельный участок.