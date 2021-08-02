Наркоман дал попробовать знакомой опасное зелье и получил 12 лет строгого режима

Житель Канаша, склонивший несовершеннолетнюю девушку к употреблению наркотика, приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Установлено, что августовским вечером прошлого года 31-летний мужчина, будучи потребителем наркотических средств, в салоне своего автомобиля на окраине лесного массива возле села Шакулово уговорил 17-летнюю знакомую попробовать опасное зелье. И передал ей «дозу». Та попробовала, после чего ей стало плохо… В СУ СКР по Чувашии отметили, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств.