Елена Герасимова вернулась домой!

Спортсменка получила серьезный опыт в Токио и уже думает о Париже

Гимнастка из Чувашии Елена Герасимова, принимавшая участие в Олимпиаде, приехала в Чебоксары. На перроне железнодорожного вокзала спортсменку встречали родные, близкие, друзья и юные гимнастки.

Олимпийские игры близятся к завершению, и многие атлеты уже возвращаются домой. Первым из олимпийцев нашей республики в Чебоксары прилетел Владислав Поляшов. Как уже сообщала «СЧ», Елена Герасимова также могла вернуться домой раньше, но так как спортсменка еще не достигла совершеннолетия, ей было запрещено вылетать из Токио без сопровождающего взрослого. Теперь соревнования по спортивной гимнастике на Олимпиаде закончились, и после перелета в Москву Елена добиралась до Чебоксар на поезде.

…Задолго до прибытия состава на железнодорожном перроне с букетами в руках собрались родные и близкие спортсменки. Встречали Елену и самые главные ее болельщики — родители.

«Мы смотрели выступления дочери в прямой трансляции по телевизору, сильно переживали, — рассказала о своих эмоциях мама гимнастки Светлана Герасимова. — У нас не было такого, что на удачу лучше не смотреть соревнования — все родственники болели и поддерживали Лену. Мы учили дочь тому, что не нужно волноваться на соревнованиях от излишнего внимания, важно концентрироваться только на снарядах».

…Как только спортсменка сошла на перрон, раздались аплодисменты — так собравшиеся благодарили ее за хорошее выступление. Как призналась Елена, соревнования в Токио для нее были очень полезны.

«Я рада, что попала на Олимпиаду, для меня это незабываемый опыт и большой стимул развиваться. Я настроена поехать на следующие игры в Париж и вернуться оттуда с медалями, — сказала она. — Свое участие в Токио оцениваю не очень хорошо, я ошибалась, но я рада, что выступала на помосте с серьезными соперницами. Есть к чему стремиться».

Очень рады были возвращению Елены Герасимовой юные воспитанницы спортшколы по гимнастике — они ни на шаг не отходили от спортсменки и с удовольствием фотографировались с ней. Как оказалось, дети все вместе следили за выступлением гимнастки на Олимпиаде.

«Смотрели соревнования в спортзале на большом телевизоре вместе с воспитанниками родной для Лены спортшколы. Маленькие ребята берут пример с таких спортсменов как Елена и Владислав — их выступления служат ориентиром, учат в будущем пробиваться на соревнования высокого уровня», — сказала тренер спортшколы олимпийского резерва № 6 по спортивной гимнастике Полина Мереняшева.

Для Елены Герасимовой спортивный сезон еще не заканчивается — после небольшого отдыха гимнастка будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в октябре в Дании.