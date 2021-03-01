Гимнасты из Чувашии собрали весь комплект медалей чемпионата России

В Пензе прошел чемпионат России по спортивной гимнастике — на соревнованиях хорошими результатами отметились представители Чувашии.

Для гимнастов со всех уголков страны этот турнир стал первым официальным состязанием после долгого перерыва. Об успехах Владислава Поляшова в командном первенстве «СЧ» уже рассказывала.

После мужчин соревнования начались и для представительниц прекрасной половины человечества — в первый день выступлений у девушек разыгрывались награды среди команд. За сборную ПФО выступали сразу две гимнастки из Чувашии — Елена Герасимова и Дарья Белоусова. Внеся весомый вклад в успех коллектива, спортсменки стали бронзовыми призерами чемпионата России в командном первенстве.

Кстати, Елена Герасимова участвовала еще и в многоборье. Показав стабильный уровень выступлений, гимнастка остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Оставались соревнования на отдельных снарядах, где порой борьба бывает очень непредсказуемой. Владислав Поляшов с отличным результатом квалифицировался в финал на параллельных брусьях и был фаворитом состязаний. А в итоге оправдал этот статус, показав отличное исполнительское мастерство, Владислав выиграл «золото» на этом снаряде с оценкой 14,533. Второе место занял Артур Далалоян (Москва) с результатом 14,266, а третьим стал Александр Карцев (Владимир), набрав 13,900 балла. Также Владислав Поляшов был близок к завоеванию медали на перекладине, но в итоге занял четвертое место.

В свою очередь у девушек Елена Герасимова с первого места попала в финал в упражнении на бревне — одном из самых сложных гимнастических снарядов. В квалификации результаты были очень плотные, поэтому борьба ожидалась серьезная. Исполнив свою программу практически без ошибок, Елена Герасимова завоевала серебряную медаль на бревне с результатом 14,266. Выиграла соревнования Виктория Листунова (Москва), набрав 14,5 балла, а третье место заняла Виктория Тимкина (Москва) с оценкой 13,633.

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Сложность элементов в программе Владислава Поляшова на параллельных брусьях позволит ему претендовать на самые высокие результаты на международных стартах.