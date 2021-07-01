Олимпиада-2021: у Владислава Поляшова 14 и 15 места, Елена Герасимова — на 16-м

На следующий день после церемонии открытия Олимпиады стартовали соревнования у гимнастов. В квалификации у мужчин Владислав Поляшов попробовал пробиться в финалы на коронных снарядах (на коне и брусьях), а Елена Герасимова стремилась добиться хорошего результата в упражнении на бревне.

В предварительном раунде у мужчин участвовали 66 спортсменов со всего мира, а у женщин — 85. Конкуренция обещала быть серьезной — ведь гимнасты проходили квалификацию сразу в финалы командного и личного многоборья, а также в состязания на отдельных снарядах.

Первыми показали свои соревновательные программы на японском помосте представители сильного пола. У Владислава Поляшова не было задачи бороться на всех снарядах — спортсмен изначально ориентировался только на выступления на коне и брусьях. Подготовка к соревнованиям у гимнаста прошла успешно, и Владислав старался отдать все силы, чтобы продолжить битву за медали, но… В упражнении на коне спортсмен из Чувашии финишировал на 14 месте в итоговом протоколе с результатом 14,366 балла, а на брусьях Владислав стал 15-м, набрав 15,133 балла.

«К сожалению, Олимпийские игры для меня подошли к концу. Немного не хватило для попадания в финалы, — рассказал Владислав Поляшов в социальной сети Instagram. — Есть над чем задуматься и работать дальше. Всем огромное спасибо за поддержку!»

На следующий день на японском помосте проходила квалификации у представительниц прекрасной половины человечества. Елене Герасимовой удалось выступить на всех четырех снарядах, но серьезные шансы на попадание в финал у представительницы Чувашии были на бревне. Гимнастка достойно отработала свою программу на этом непростом снаряде, но в итоге Елена заняла 16-е место, набрав 13,766 балла.

Между тем, Владислав Поляшов сегодня прилетел домой в Чебоксары — спортсмен будет восстанавливаться после тяжелого сезона.