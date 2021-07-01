Сплав опыта и молодости

Разными дорогами — к Олимпиаде в Токио.

Всего три дня осталось до церемонии открытия Олимпиады, а соревнования по футболу на играх стартуют уже 21 июля. На главном спортивном событии года Чувашию представят четыре спортсмена, все они дебютируют на Олимпиаде. О стремлении попасть в олимпийскую команду гимнастов Владислава Поляшова и Елены Герасимовой, трудном пути к выступлению в Токио Анжелики Сидоровой и спортивном взлете борца Сергея Козырева — в материале «СЧ».

Из запасного состава — в основу сборной России

Уроженец Чебоксар Владислав Поляшов родился 4 апреля 1995 года и с пяти лет начал заниматься спортивной гимнастикой. Талант спортсмена заметил нынешний личный тренер гимнаста Анатолий Васильев.

В юниорском возрасте Владислав занимал первое место в командном многоборье на первенстве России и завоевал «серебро» на чемпионате Европы со сборной России. Всю карьеру гимнаст выступает за спортшколу олимпийского резерва № 6.

Уже на взрослом уровне, на чемпионате России 2015 года Владислав завоевал бронзовую медаль в командном многоборье, а в 2016 — занял первое место в этой же дисциплине и стал вторым в упражнениях на брусьях. Благодаря хорошим результатам гимнаст попал в резервный состав сборной России на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в 2016 году, но выступить на помосте в Бразилии ему не удалось.

Пока проходил олимпийский цикл до Токио, Владиславу удалось завоевать награды на международных стартах — гимнаст привез серебряную медаль на перекладине и бронзовую — в команде с Универсиады в Тайване. В 2018 году гимнаст завоевал «серебро» в команде на чемпионате мира в Катаре, а в 2019 в этой же дисциплине он стал чемпионом мира. Также в том году спортсмен занял третье место на чемпионате Европы в упражнении на коне.

В 2021 Владислав выиграл чемпионат России в параллельных брусьях и стал вторым в командном первенстве. На Олимпиаде в Японии гимнаст выступит в упражнениях на коне и на коронных брусьях.

Кстати, примером для подражания для Владислава является российский гимнаст Николай Крюков, а одним из любимых хобби — вождение автомобиля.

КОГДА СМОТРЕТЬ: Предварительные старты начнутся 24 июля, а финалы в выступлениях на коне и параллельных брусьях пройдут в Токио 1 и 3 августа соответственно.

Еще нет 18, а уже на Олимпийских играх

Гимнастка Елена Герасимова родилась 21 июня 2004 года в Чебоксарах. Личным тренером ее является Василий Иванов. Спортсменка выступает на соревнованиях высокого уровня с 11 лет и практически сразу завоевывала медали! В 2016 году на первенстве России среди юниорок и девушек 9—15 лет Елена в составе команды Чебоксар стала обладательницей серебряной медали командного многоборья. Также гимнастка заняла первое место в личном зачете.

Урожайным для Елены стал 2019 год. Гимнастка впервые завоевала медали взрослого чемпионата России, став дважды серебряным призером в вольных упражнениях и на бревне и бронзовым — в личном многоборье. Такие же результаты спортсменка показала на кубке страны. В нынешнем сезоне на чемпионате России Елена завоевала «серебро» на бревне и «бронзу» в команде.

Кстати, Елена очень любит животных и особенно собак, а крохи свободного времени спортсменка проводит, крутя педали велосипеда.

КОГДА СМОТРЕТЬ: Предварительные старты в спортивной гимнастике у женщин на Олимпиаде запланированы на 25 июля.

В погоне за медалью Токио

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова родилась в Москве 26 июня 1991 года. Легкоатлетка начала заниматься прыжками с юного возраста. С детства и по сей день Анжелика тренируется у Светланы Абрамовой.

В 2009 году спортсменка выиграла первенство России среди юниоров. В отличие от рекордсмена мира в мужских прыжках Армана Дюплантиса, который уже в 20 лет превысил результат Сергея Бубки и покорил высоту 6,15 м, Анжелика Сидорова на взрослых стартах раскрывалась постепенно — серьезные результаты к ней пришли в 2014 году. Спортсменка завоевала первые золотые медали чемпионатов России на открытом воздухе и в помещении, заняла первое место на чемпионате Европы и стала обладательницей серебряных наград чемпионата мира в помещении.

С 2014 года Анжелика начала выступать параллельным зачетом за Чувашию, и уже в следующем сезоне легкоатлетке представился отличный шанс показать себя местной публике. Спортсменка выиграла командный чемпионат Европы в Чебоксарах и заняла первое место на чемпионате России, который также проходил в столице республики.

Анжелика могла участвовать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но из-за допинговых скандалов в российской легкой атлетике к стартам в Бразилии была допущена лишь прыгунья в длину Дарья Клишина.

Выступления на чемпионатах мира для Анжелики — отдельная тема. На двух мировых первенствах 2015 и 2017 годов результаты спортсменки не были отражены в итоговых протоколах, так как легкоатлетке не удавалось совершить удачные попытки в квалификации и в финале соревнований соответственно. Психологические барьеры нарастали, но время шло, и наступил 2019 год и чемпионат мира в Дохе. Еще перед мировым первенством легкоатлетка с личным рекордом 4,86 м выиграла чемпионат России в Чебоксарах и была во всеоружии. В итоге в Дохе Анжелика побила свое личное достижение, прыгнула на 4,95 м и завоевала золотую медаль.

К своей первой Олимпиаде Анжелика подходит в хорошей форме. Недавно спортсменка выиграла чемпионат России, который проходил в столице нашей республики, и теперь готовится к битве за медали Олимпийских игр.

КОГДА СМОТРЕТЬ: Квалификация в женских прыжках с шестом пройдет 2 августа, а финал — 5 августа.

За три года — от чемпиона юношеских Олимпийских игр до «взрослой» Олимпиады

Борец Сергей Козырев родился 18 сентября 2002 года в Осетии. Юный Сергей начал заниматься вольной борьбой с первого класса — пришел в секцию за компанию с друзьями.

Первые победы борец одержал на районных соревнованиях в Осетии, а серьезный успех на международной арене пришел к нему в 2018 году — спортсмен выиграл юношеские Олимпийские игры в весовой категории до 110 кг.

Позже Сергей в шутку признавался в интервью пресс-службе Федерации по спортивной борьбе России, что хотел попасть на взрослую Олимпиаду уже в Рио-де-Жанейро, но здраво оценивая свои силы, настраивался на Токио. Тут для Сергея, как говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло» — перенос Олимпийских игр на год из-за пандемии коронавируса положительно сказался на шансах спортсмена поехать в Японию.

В 2021 году Козырев стал чемпионом России, завоевал «серебро» на чемпионате Европы и выиграл мировой отбор на Олимпиаду в весовой категории до 125 кг. Теперь борец будет представлять Чувашию в Токио. Кстати, наставником Сергея Козырева является Арсен Келехсаев.