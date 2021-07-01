Олимпийцев из Чувашии больше четырех

«Спортивные внуки» чувашского тренера будут выступать в Токио

За свою жизнь заслуженный работник физической культуры и спорта республики Владислав Димитриев воспитал множество пловцов и триатлонистов, которые после окончания карьеры не оставили спорт, а продолжили работать на тренерском поприще. Мало того, подопечные Владислава Григорьевича, будучи наставниками, участвовали в становлении двух его «спортивных внуков» и членов нашей олимпийской сборной в Токио — триатлонистки Анастасии Горбуновой и пловца Александра Егорова. Оба спортсмена родом из Чувашии.

Талант на детях не отдыхает

Владислав Григорьевич начал работать в спортшколе по плаванию с 1979 года. В советское время тренеры ходили по классам обычных школ и искали будущих «звездочек» спорта.

Как-то раз Владислав Григорьевич отбирал к себе в плавательную группу первоклашек — он обошел практически весь город, но подходящих детей не было. Но в школе № 20 Владислав Григорьевич заприметил интересную девочку и про себя сказал: «это будет наша звездочка»! Юным талантом оказалась Нина Оборина, которую Димитриев в итоге тренировал более 10 лет. Уже на взрослом уровне Нина входила в состав сборной России и становилась призером чемпионатов страны по плаванию.

После окончания профессиональной карьеры она начала работать тренером и вышла замуж за пловца Олега Горбунова. У них в спортивной семье родились двое детей — Дмитрий и Анастасия. Сын под руководством мамы успешно выступал на российских соревнованиях и был сообладателем отечественного рекорда на дистанции 200 м комплексным плаванием. А вот дочь уже к 13,5 годам выполнила норматив мастера спорта. Вскоре в силу семейных обстоятельств Горбуновы переехали из Чебоксар в Пензу.

По примеру Чувашии Олег Горбунов решил организовать экспериментальную группу по триатлону в Пензе, в нее он включил свою дочь Анастасию. Сейчас родители помогают спортсменке в подготовке к соревнованиям, а отец является ее личным тренером. А сама Анастасия «вскочила на подножку уходящего поезда» и в последний момент смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио — она выступит в личном зачете и в микст-эстафете.

В 20 лет — участник Олимпиады и чемпион России

История знакомства Владислава Григорьевича с Александром Егоровым достаточно интересная. В его группе тренировался пловец Алексей Никитин — сначала спортсмен проходил подготовку у Аллы Дубановой, а потом перешел к Владиславу Димитриеву. Алексей на дистанции показывал себя «думающим» спортсменом, к тому же он хорошо разбирался в технике плавания.

После окончания профессиональной карьеры Алексей Никитин перешел на тренерский мостик. Собрал группу пловцов, лидером которой стал Александр Егоров. Пока молодой парень представлял Чувашию, он успел завоевать медали первенства России по плаванию.

Вскоре из-за семейных обстоятельств Александру вместе с семьей пришлось переехать в Москву. Сейчас он уже четвертый год занимается плаванием в столице России, за это время стал победителем и призером первенства Европы в Казани в прошлом году и призером первенства мира. Также он побил юниорский рекорд России на 400 м вольным стилем, который принадлежал олимпийскому чемпиону Евгению Садовому.

На чемпионате России по плаванию этого года Александр Егоров выиграл дистанции 800 м и 1500 м вольным стилем, а на 400 м стал вторым. В Токио первый старт у Александра уже позади — в квалификации на 400 м в финал он, к сожалению, не пробился, но показал лучшее время среди россиян, финишировав на 17-м месте и опередив титулованного Мартина Малютина.

«Олимпиада только началась, и у Саши остались шансы побороться за высокие места на своих коронных дистанциях 800 м и 1500 м, — говорит Владислав Димитриев. — А в целом — честь ему и хвала за то, что он сумел отобраться в сборную и стать одним из лидеров на длинных дистанциях».

Кстати

В 2001 году по предложению Владислава Димитриева при школе плавания в Чувашии была открыта экспериментальная группа по триатлону. Отличных успехов добился ее воспитанник Сергей Яковлев, который становился двукратным чемпионом Европы и обладателем кубка мира в 2007 году в дуатлоне (неолимпийский вид спорта, который состоит из двух этапов: бега и велогонки. — Прим. редакции).