Первый олимпиец прилетел домой

И выйдя из самолета, узнал о грандиозном успехе команды российских гимнастов

После выступления на Олимпийских играх гимнаст Владислав Поляшов вернулся в Чебоксары. Другая наша гимнастка, Елена Герасимова, тоже завершившая выступления в Токио, вместе с Владиславом домой прибыть не смогла. Ей надо было ждать сопровождающего — поскольку спортсменка несовершеннолетняя, без взрослых ей лететь было нельзя.

Пока Поляшов добирался до Чебоксар, наши гимнасты боролись в Токио за золотую медаль в командном многоборье. В полете Владислав не мог следить за трансляцией соревнований, но когда самолет совершил посадку, гимнаста ждали хорошие новости — партнеры по команде добыли первое для страны за 25 лет «золото» в командном многоборье на Олимпиадах!

У чебоксарского аэропорта олимпийца встречали министр спорта Чувашии Василий Петров, личный тренер Поляшова Анатолий Васильев, родственники, друзья, юные гимнасты… Воспитанники родной для Владислава спортшколы олимпийского резерва № 6 «на удачу» притрагивались к спортсмену, чтобы получить положительный заряд, который поможет в будущем добиться высоких результатов. Для ребят это уже стало доброй традицией — Владислав нередко приезжает в свою «спортивную альма-матер». Присоединились к встречающим и проходящие мимо пассажиры самолета — многие хотели сфотографироваться с участником Олимпийских игр.

«Толком Токио посмотреть не успел, — рассказал встречающим Поляшов. — Все время уходило на тренировки и соревнования. Гимнастический зал хороший, оборудование современное, но с транспортом были проблемы. Тренировка в 10 утра, а автобус в 6, хотя путь до арены занимал пять минут. Нас привозили в зал и заставляли ждать два часа. Мы не могли даже разминаться».

Если говорить о самом выступлении на Олимпиаде, то, по признанию Владислава, упражнение на коне он прошел практически идеально, но небольшие помарки и ранний стартовый номер не позволили отобраться в финал. На параллельных брусьях также не удалось избежать ошибок. «Удача была не на моей стороне, судьи серьезно прихватывали за любую погрешность, — посетовал Поляшов. — Поддержки зрителей в зале не хватало, но я знал, что тысячи людей болеют за нас у экранов телевизоров».

На отдых после главных стартов времени у Владислава остается немного, меньше месяца. «У нас не будет расслабления — в октябре чемпионат мира, нужно продолжать бороться», — сообщил тренер гимнаста Анатолий Васильев.

Между тем

Игры в Токио только набирают обороты, спортсмены продолжают борьбу если не за медали, то за выход в решающую стадию соревнований. Не удалось пока это сделать Александру Егорову — на дистанции 800 метров вольным стилем он показал 13-е время дня и не смог попасть в финал. Но у Александра осталась еще одна дистанция, 1500 метров — предварительные заплывы на ней пройдут 30 июля. А легкоатлетка Анжелика Сидорова и борец Сергей Козырев только ожидают своей очереди: их олимпийские старты, напомним, состоятся в августе.