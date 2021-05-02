Юные гимнасты стремятся к успехам Владислава Поляшова и Елены Герасимовой

Завоевали россыпь наград

В Чебоксарах завершился второй этап Спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике. Гимнасты Чувашии продемонстрировали хороший уровень выступлений и завоевали множество медалей.

Соревнования, прошедшие на базе СШОР № 6, являлись отборочными стартами к финалу Спартакиады, который пройдет в июле в Казани. В состязаниях участвовали 29 юниоров и 39 юниорок, сообщили в Минспорте Чувашии.

Программа соревнований стартовала с командного многоборья у мальчиков и девочек — в этой дисциплине обе чувашские команды стали серебряными призерами и заслужили право выступить в финале Спартакиады. Далее молодые гимнасты показывали свое мастерство в личном многоборье. У девочек качественнее всех свою программу выполнила и заняла первое место 13-летняя чебоксарка Екатерина Андреева, выступавшая в ранге бронзового призера первенства России этого года.

Среди юниоров лучший результат у представителя Татарстана Кирилла Родионова — спортсмены из Чувашии Павел Александров и Антон Антонов стали обладателями серебряной и бронзовой медалей соответственно.

В заключительный день Спартакиады молодые гимнасты разыгрывали награды на отдельных снарядах. Здесь представители Чувашии также были на высоте! В общей сложности им удалось завоевать десять медалей разного достоинства, две из которых — золотые.

Свою медальную копилку одной золотой и тремя серебряными наградами пополнила Екатерина Андреева — спортсменке не было равных на брусьях, а в опорном прыжке, на бревне и на вольных упражнениях гимнастка завершила выступление на втором месте. Еще одна представительница Чувашии Екатерина Леонтьева завоевала «бронзу» в опорном прыжке.

У мальчиков в упражнении на коне победил Павел Александров, при этом впервые выполнив норматив кандидата в мастера спорта России. Антон Антонов стал обладателем серебряных медалей на перекладине и коне, а в вольных упражнениях удостоился бронзовой награды. Еще один гимнаст из Чувашии Даниил Лисицин завоевал «бронзу» на перекладине.

Фото cap.ru

Для юных гимнастов Спартакиада молодежи России является важным этапом на пути во взрослый спорт.