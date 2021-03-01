Чемпион России по спортивной гимнастике Владислав Поляшов провел тренировку для юных спортсменов

На прошлой неделе Владислав Поляшов стал победителем и призером чемпионата России по спортивной гимнастике. А вернувшись в Чувашию, гимнаст провел тренировку для подрастающего поколения в родном зале спортшколы № 6.

В Чебоксары Поляшов приехал с двумя медалями — золотой, завоеванной на параллельных брусьях, и серебряной — по итогам командного первенства в составе сборной ПФО. Свои трофеи чемпион и призер России показал юным гимнастам, провел для них мастер-класс на параллельных брусьях и коне, и поделился впечатлениями от соревнований.

«Это был сложный старт, ведь из-за пандемии мы целый год не выступали, — рассказал он. — На коне не получилось показать хороший результат, но на брусьях на чемпионате я реабилитировался. Как результат — «золото». Вообще параллельные брусья мой любимый снаряд. И именно на них я буду выступать на Кубке мира, который станет последним испытанием в борьбе за именную лицензию на Олимпиаду в Токио».

Поделился Владислав Поляшов и секретами своего успеха: «Чтобы стать хорошим гимнастом, необходимо быть трудолюбивым, выносливым и сильным. И, конечно же, без полноценных тренировок и хорошего наставника не обойтись».

Личный тренер спортсмена Анатолий Васильев в свою очередь сообщил пресс-службе Минспорта Чувашии, что не сомневается в успешном выступлении своего подопечного. «По программе на параллельных брусьях Владислав усиленно тренируется. Я уверен, что «выжмет» из параллельных брусьев все возможное и выиграет лицензию на Олимпиаду, — отметил он. — По характеру он очень упорный и трудолюбивый. И я всегда в него верил, даже когда он еще только начинал свой путь в большом спорте».

Фото cap.ru

Прикоснуться к медали у спортсменов считается хорошей приметой. И может у кого-то из этих ребят в будущем получится подняться на пьедестал почета.