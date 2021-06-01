Чувашские гимнасты поборются за медали Кубка России

Главный предолимпийский старт сезона — Кубок России по спортивной гимнастике состоится в Новосибирске с 8 по 12 июня. Как сообщили в пресс–службе Минспорта Чувашии, соревнования пройдут в новосибирском Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Представлять нашу республику на зрелищных соревнованиях будут четверо гимнастов.

Среди женщин свое мастерство покажут воспитанницы профильной республиканской Спортивной школы олимпийского резерва № 6 Ольга Левенкова, Дарья Белоусова, Елена Герасимова. В состязаниях у мужчин свою программу покажет лидер нашей сборной Владислав Поляшов.

В соревнованиях за кубок страны примут участие сильнейшие российские спортсмены, включая победителей и призеров чемпионата Европы 2021. В соответствии с национальным рейтингом к предстоящему Кубку России допущены 56 спортсменов из разных городов страны. После окончания этих соревнований будет определен окончательный список гимнастов, которые войдут в сборную России на Олимпийские игры в Токио — 2021.