В Чувашии создадут региональный штаб по вопросам бесплатной газификации

С 22 июня в России вступил в силу федеральный закон, согласно которому расходы по проведению газовой трубы до забора возьмет на себя Региональный газовый оператор, а жителям останется всего лишь провести газ к дому по территории своего участка.

Чтобы обеспечить его выполнение, в Чувашии будет сформирован региональный штаб по вопросам развития газоснабжения и газификации республики на 2021-2025 годы и реализации программы догазификации населенных пунктов Чувашии. На днях Глава региона Олег Николаев подписал соответствующее распоряжение.

Как сообщают в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, в состав регионального штаба войдут представители республиканских органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также ресурсоснабжающих организаций. Организационно-техническое обеспечение деятельности штаба возьмет на себя Минстрой Чувашии.

Отметим, ранее Глава Чувашии в ходе прямой линии уделил особое внимание вопросу догазификации. «Убежден, что в ближайшее время этот вопрос решим для всех домов, а их у нас чуть более 63 тысяч домовладений. Мы им предоставим возможность, а окончательное решение о газификации, получении газа — это, конечно же, решение каждого жителя», — сказал Олег Николаев.

Напомним, бесплатное подведение газа к участкам будет распространяться на домовладения, которые расположены в границах уже газифицированных населенных пунктов. Ограничений по расстоянию от точки подключения к газопроводу до границы земельного участка заявителя нет. Вторым условием является зарегистрированное право собственности на домовладение и земельный участок. А третьим — использование газа только на личные и домашние нужды, такие как обеспечение тепла, приготовление пищи, подгорев воды.

Подать заявку можно в филиалах и газовых участках АО «Газпром газораспределение Чебоксары», в абонентских пунктах ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары», а также на портале единого оператора догазификации www.connectgas.ru. Кроме того, прорабатывается вопрос по организации приема заявлений от жителей на участие в программе через портал Госуслуг и в МФЦ.

Работы по догазификации планируется завершить до 2023 года.