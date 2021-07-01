Наркодельцов отправили на зону

УФСБ России по Чувашии пресечена деятельность наркодельцов.

В октябре прошлого года при сбыте наркотиков в нашей республике были задержаны с поличным трое уроженцев Нижегородской области, организовавших канал доставки в Чувашию наркотических средств в особо крупном размере для последующего сбыта.

В апреле этого года Ленинский суд Чебоксар признал фигурантов уголовного дела, расследованного региональным УФСБ, виновными в совершении преступлений, которые им инкриминировались. И приговорил фигурантов к срокам от 4 с половиной до 5 лет и восьми месяцев лишения свободы. Все подельники будут отбывать наказание в колонии строгого режима. В нынешнем июне Верховный суд республики, рассмотрев апелляционное представление, оставил приговор без изменений. Он вступил в законную силу. В рамках расследования уголовного дела из незаконного оборота изъято более 1,2 кг наркотических средств и психотропных веществ.