В День республики подвели итоги первого конкурса «Я — женщина»

В этом году в Чувашии впервые прошел масштабный республиканский конкурс «Я — женщина». Он организован по инициативе республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии», при поддержке Кабинета министров Чувашии, благотворительного фонда «Перле» и «Союза женщин России». По мнению организаторов уникального женского состязания, конкурс призван повысить роль женщин в обществе, их вклад в приумножение благосостояния и конкурентоспособности Чувашской Республики.

В течение месяца на конкурс поступила 351 одна заявка, а его страница на портале Народного контроля ЧР набрала небывалое количество просмотров. Более 375 тысяч человек просмотрели заявки участниц, и почти 52 тысячи человек проголосовали за них. Причем среди участниц не только молодежь — Раисе Скворцовой из Новочебоксарска, например, уже 85 лет, она активный пенсионер и серебряный волонтер.

Почему же столько женщин решили принять участие в конкурсе? Любовь Жукова, заместитель директора Канашского комплексного центра социального обслуживания населения, считает, что конкурс — хороший способ разбить некоторые стереотипы о женщинах, существующие в обществе. «Мы, женщины, не хуже мужчин можем выполнять любую сложную работу, наш карьерный рост — показатель упорства, целеустремленности и желания не оставаться в стороне от проблем, которые волнуют общество», — считает она.

24 июня в рамках празднования Дня республики на Красной площади Чебоксар состоялось подведение итогов конкурса и награждение победительниц. Здесь собрались самые активные, самые яркие, самые творческие и креативные женщины Чувашии. Столбик термометра в этот день показывал +30 градусов, и присутствие на Красной площади нарядных и счастливых представительниц прекрасного пола только больше притягивало солнечные лучи. А столько искренних, душевных и трогательных слов, обращенных к женщинам, в последний раз я слышал только в марте.

«Проведение такого замечательного конкурса в год, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, является знаковым. Мы знаем, что у строителей этих рубежей — женское лицо. Как правило, большая часть людей, которая принимала участие в тех исторических событиях, это — женщины, остальные — старики и подростки. Чувашская женщина показала, что она способна сделать невозможное, не теряя при этом своих лучших качеств — очарования, доброты и милосердия», — сказал Глава республики Олег Николаев.

Руководитель региона сердечно поздравил всех, кто принял участие в конкурсе и заверил, что со своей стороны правительство республики и дальше будет поддерживать конкурс и иные инициативы общественных объединений, которые направлены на улучшение нашей жизни.

Церемонию награждения победительниц разбили на несколько этапов — по количеству номинаций. Торжественная часть была разбавлена яркими выступлениями творческих коллективов республики.

Ответственный за награждение в номинации «Аграрный сектор» вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, когда конкурс только стартовал, был немного удивлен, что среди участников нет представительниц аграрного сектора. Но с окончанием посевных работ в числе претенденток появились и сельчанки. В итоге в данной номинации за победу боролись 40 представительниц прекрасного пола. «Мы — аграрии, полностью поддерживаем проект «Я — женщина». Это очередной повод поздравить, вручить подарки, признаться в любви. А женщины, со своей стороны, я уверен, сделают все, чтобы мужчины безустанно восхищались ими», — сказал Сергей Артамонов.

Победительниц в номинации «Бизнес и предпринимательство» представляли вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов и заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов. «Поздравляю тех женщин, которые отдают себя самому интересному — предпринимательству и семье. Заниматься своим любимым делом также ценно, как и заниматься своим домом и семьей», — отметил министр экономразвития.

В этой номинации состязались 48 женщин. Но призовые места разделили только три участницы. «Я в себе открыла что-то новое, наверное, в каждом из нас есть неуверенность в своих силах. Но когда есть поддержка, когда есть друзья, коллектив, родные, близкие — раскрывается вся сила, вся мощь женская, это окрыляет, безусловно. Я думаю, что многие женщины нашей замечательной республики, вдохновленные нашим примером будут участвовать в таких замечательных конкурсах», — сказала занявшая первое место в этом блоке Анна Горбунова, руководитель дополнительного офиса Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в городе Алатыре.

Но самая высокая конкуренция наблюдалась в номинации «Социальная сфера» — 263 заявки. Среди участниц — представительницы самых разных сфер деятельности: образование и наука, здравоохранение, культура, журналистика, физкультура и спорт, социальное обслуживание. Награды лучшим в этом блоке вручила вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева. «Республика — она! Чувашия — она! Поэтому все, что нас окружает — женское созидательное начало. Сегодня хочется сказать две главные вещи. Первое, хочу поблагодарить женщин, которые решились принять участие в этом конкурсе. Это был смелый шаг с их стороны. Второе, благодарю наших мужчин!» — поделилась эмоциями Алла Леонидовна.

«Социальная» номинация стала не только безусловным лидером по количеству поданных заявок — в ней было несколько совпадений по количеству голосов. Поэтому оргкомитет нашел возможность наградить большее количество победительниц. «В этой жизни все возможно, нужно верить в себя. Когда мне на работе сказали девочки: «А ты не пройдешь, там такие конкурсантки, там такое видео сняли». Говорю: «Ну и что, главное участие, главное не победа». Но где-то в глубине души у меня была такая маленькая уверенность, что я выиграю, и получилось», — сказала обладательница первого места в «Социальной сфере» Светлана Егорова, младший воспитатель детского сада № 165 из Чебоксар.

…По большому счету этот конкурс показал, насколько женщины нашей республики разносторонне прекрасны. Они умны, хозяйственны, открыты, у каждой есть своя изюминка. При этом они женственны, красивы и обладают чувством собственного достоинства. И если бы не условие конкурса, цель которого определить сильнейших, то организаторы с радостью бы наградили каждую участницу. Ибо заявить о себе во всеуслышание — уже личная победа. И, как считает Наталья Николаева, председатель республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии», этот конкурс позволит женщинам еще больше почувствовать свою значимость.

«Нужно всего лишь понять, что ты единственная, неповторимая и прекрасна в своем воплощении. Я надеюсь, этот конкурс станет традицией, благодаря которой наша республика будет процветать», — отметила Наталья Николаева.

Конечно, всех наградить не получилось, но по итогам конкурса стало возможным выделить некоторых участниц по дополнительным номинациям, среди которых «Дело мастера боится», «Редкая профессия», «Прекрасное своими руками», «Философия женщины» и другие.

КСТАТИ

В номинации «Аграрный сектор» по итогам голосования 3 место присуждено председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Комбинат» Шумерлинского района Надежде Концовой, 2 место — специалисту Россельхозцентра Татьяне Пыркиной, 1 место — методисту учебного центра «Нива» Анне Рожковой.

В номинации «Бизнес и предпринимательство» жюри присудило 3 место председателю правления ПО «Чувашпотребсоюз» Людмиле Абрамовой, 2 место — директору ООО «Моргауши-хлеб» Надежде Трихалкиной, 1 место — руководителю дополнительного офиса Чувашского регионального филиала АО «Россельхозбанк» в городе Алатыре Анне Горбуновой.

В номинации «Социальная сфера» 3 место поделили между собой шеф-повар детского сада № 6 города Чебоксары Анастасия Гусева и радиожурналист историко-художественного музейного комплекса города Новочебоксарска Елена Лаврентьева. 2 место завоевали заведующая детским садом № 7 «Созвездие» города Чебоксары Наталия Спиридонова и врач Батыревской центральной районной больницы Фирия Хафизова. Звание победителя получила Светлана Егорова — младший воспитатель детского сада № 165 г. Чебоксары.

Фото Максима Васильева