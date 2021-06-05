Газификация регионов России — одна из приоритетных задач группы компаний «Газпром»

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов 11 июня провел пресс-конференцию, на которой рассказал о стратегических задачах программ развития газоснабжения и газификации регионов России на 2021–2025 годы.

В новую программу газоснабжения и газификации на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. Ожидается, что уровень газификации в РФ в результате реализации программы вырастет с 71,4% до 74,7%. Так, за пять лет планируется построить около 24,4 тысячи километров газопроводов и подвести газ к 3632 населенным пунктам. Объем инвестиций «Газпрома» на пять ближайших лет — 526,1 млрд рублей, в том числе 128 млрд рублей — в текущем году.

Особое внимание Сергей Густов уделил «дорожной карте», которую Правительство Российской Федерации утвердило 30 апреля. Это план мероприятий по социально ориентированной и экономически эффективной программе газификации и газоснабжения субъектов РФ. В этот план включены введение института единого оператора газификации, совершенствование действующего законодательства в целях упрощения реализации мероприятий по газоснабжению и газификации и повышение уровня автоматизации и цифровизации процессов газификации, и собственно безопасного использования газа в быту.

Не менее важный момент «дорожной карты» — клиентоориентированность. «Создание максимально комфортных условий для потребителей газа. Это система единого окна, разработка комплексного договора, возможность подачи заявок через сервис Госуслуги», — подчеркнул гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз».

1 июня текущего года Государственной Думой России в третьем чтении приняты изменения в закон о газоснабжении в РФ. В соответствии с поправками газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. Закон подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Предполагаемое подключение потребителей газа к единым газораспределительным сетям будет состоять из трех этапов. Первое — строительство магистральных газопроводов-отводов к газораспределительным сетям и межпоселковых газопроводов за счет ПАО «Газпром». Второе — строительство внутрипоселковых газопроводов до границ земельных участков потребителей сетевого газа. Это ответственность единого оператора газификации. Третье — строительство газопровода внутри дома, приобретение котла. Это делается за счет средств потребителя.

«Газификация страны для нас стратегическое направление нашей работы. К 2030 году мы должны обеспечить выход на такой уровень газификации, который бы позволил сказать, что вопрос технически возможной газификации в России решен полностью. Уверен, что мы эту задачу, поставленную Президентом РФ, выполним», — подытожил Сергей Густов.