Как получить кешбэк за путевку в детский лагерь

Этот вопрос — один из самых актуальных, сообщают в Центре управления регионом. Там поясняют, в Чувашской Республике большинство путевок в оздоровительные лагеря были приобретены до этой даты.

Напомним, государство возмещает гражданам РФ половину стоимости (но не более 20 тыс. рублей) за путевки в детские лагеря, купленные до 25 мая, на лагерные смены с 10 мая до 20 сентября 2021 года.

Чтобы получить возврат, нужно подать заявление на портале «Госуслуги» в период с 15 июня по 20 октября, но не ранее завершения смены в лагере. Также нужно будет указать необходимые сведения, приложив копию договора и подтверждения оплаты, способ оплаты значения не имеет.

Выплату начислят только на карту «Мир», оформленную на заявителя. Обратиться за выплатой может тот, кто указан как «Покупатель» в договоре на приобретение путевки.

Можно подать неограниченное число заявлений. Если куплено несколько путевок, заявление нужно подать на каждую отдельно.

В случае, если договор оформлялся на группу, подает тот, кто указан в качестве покупателя по договору. Один договор можно прикладывать к нескольким заявлениям. Главное, чтобы в нем были сведения о ребенке, которые указаны в заявлении на выплату.