Голосование за участниц конкурса «Я – женщина» набирает обороты и выходит за пределы Чувашии

Голосование за участниц конкурса «Я – женщина» стартовало 1 июня и уже за первые сутки более 20 тысяч человек проголосовали за женщин, которые решились рассказать о себе, своей семье, профессии, увлечениях, общественной и благотворительной деятельности.

Голосование проходит на портале Народного контроля Чувашской Республики. К полудню 4 июня страницу портала, посвященную конкурсу «Я – женщина», посетили более 245 тысяч человек, а свои голоса за участниц отдали более 33 тысяч пользователей.

Призывы голосовать за женщин звучат в средствах массовой информации. Ссылкой на голосование делятся в социальных сетях. Трудовые коллективы переживают за своих сотрудниц, которые участвуют в конкурсе и вовлекают в процедуру выбора все больше людей. Члены семей конкурсанток просят поддержать своих матерей, жен, сестер и дочерей.

Стало известно о конкурсе «Я – женщина» и за пределами республики. Наши земляки, которые проживают в разных регионах России, тоже стали принимать участие в голосовании.

Таким образом, процесс определения победительниц конкурса набирает обороты, он продлится по 16 июня. Для тех, кто не успел проголосовать за лучших женщин республики, еще есть время. Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо зайти на сайт Союза женщин Чувашии, найти баннер конкурса и перейти по ссылке на портал голосования https://nk.cap.ru/poll/116 .