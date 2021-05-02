Спортивная инфраструктура республики активно развивается

«Звезды спорта загораются в регионах…»

Визит в Чувашию легендарного спортсмена и тренера, а нынче председателя Комитета Госдумы России по делам национальностей Валерия Газзаева был до предела наполнен встречами и событиями.

Начало положено

Сейчас на чебоксарском стадионе «Волга» не кипят спортивные страсти — здесь идет не менее жаркая работа по созданию нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Как метафорично выразился Глава республики Олег Николаев, он станет современным спортивным «ядром» юго-западного района Чебоксар. «Этого момента горожане ждали очень долго, уже более десяти лет. Главное, что нам удалось начать этот процесс, которому предшествовала большая совместная работа органов исполнительной и муниципальной власти, депутатов Государственной Думы, представляющих Чувашию в парламенте Российской Федерации», — подчеркнул Олег Николаев.

Праздничная церемония закладки памятного камня, символизирующего начало реконструкции крупного спортивного объекта, прошла 29 мая и собрала много людей, в том числе и юных спортсменов. Вместе с руководителем региона сюда приехали депутаты Госдумы Анатолий Аксаков, Леонид Черкесов, министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров, глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков и другие почетные гости.

Для многих было приятным сюрпризом увидеть на церемонии прославленного футболиста и тренера Валерия Газзаева. «Этот день войдет в историю Чувашии. Строительство такого многофункционального спортивного центра — крайне важно. Потому что сейчас, особенно в Чувашии, я это знаю достаточно хорошо, выбирают важное направление — здоровый образ жизни. Звезды спорта зарождаются в регионах, а потом уже защищают честь национальной сборной в различных видах спорта», — сказал Валерий Георгиевич.

Об этом говорил и Анатолий Аксаков. «Начало строительства нового, международного уровня стадиона — хороший пример выполнения наказов избирателей. Ко мне, как к депутату Государственной Думы от Чувашской Республики, в последние годы поступало немало обращений от жителей этого микрорайона о необходимости строительства спортивных объектов», — подчеркнул он.













Так что же будет представлять из себя спортивный центр? По плану реконструкции, в состав физкультурно-оздоровительного комплекса войдут большой универсальный спортивный зал с трибуной на 500 мест, малый универсальный спортивный зал, зал тяжелой атлетики, бассейн на 25 метров с шестью дорожками, детский бассейн, большой и малый тиры для стрельбы из пневматического оружия и стрельбы из лука и многое другое.

За три года здесь планируется построить также ледовую арену с искусственным льдом, стадион с полноразмерным футбольным полем и синтетическими легкоатлетическими дорожками. Стоимость работ оценивается более чем в 1 млрд рублей. Реконструкция должна завершиться в 2024 году.

Благодаря реконструкции этого спортивного объекта у нас увеличится количество занимающихся не только легкой атлетикой, но и другими видами спорта, считает директор спортивной школы № 8 Алина Иванова. «И, конечно же, улучшится качество тренировочного процесса. Я думаю, что наши спортсмены не раз поднимутся на высокие пьедесталы почета на различных соревнованиях. Конечно, эта база будет не только для спортсменов, но и для всех жителей города», — уверена чемпионка мира и Европы.

Такие масштабные проекты, по мнению Главы региона, позволяют вести планомерную работу по выполнению цели, поставленной Владимиром Путиным — о вовлечении к 2030 году не менее 70% жителей страны в активные занятия физической культурой и спортом.

С футболом по жизни

Немного истории. Нынешний приезд в Чувашию прославленного российского тренера не первый и даже не второй. В далеком 1988 году Валерий Газзаев в составе команды ветеранов сборной СССР провел в республике товарищеский матч со сборной ветеранов Шумерли. Та памятная игра завершилась победой команды Валерия Георгиевича, но мы-то знаем, что победила дружба.

Такая же дружеская атмосфера царила и на старте финальных матчей первенства Спортивной школы по футболу среди детских команд. Соревнования собрали юных футболистов со всей республики, а проходили они на территории стадиона «Олимпийский» — на открытом после реконструкции футбольном поле.













Тут надо сказать, что капитальный ремонт спортивного объекта стал возможен благодаря участию региона в реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни». На закупку нового газона республике были выделены субсидии в размере около 8,4 млн рублей. Реконструкция футбольного поля включала также полную замену дренажной системы, подготовку основания, установку мачт освещения, современного информационного табло, трибун для зрителей, судей и запасных игроков. Итоговая сумма вложений в спортивный объект составила около 31 млн рублей.

«Получить такое поле — это, конечно, счастье, и вы должны со всем желанием и огромным стремлением заниматься спортом. На таких футбольных полях рождаются звезды мирового футбола. Если вы будете трудиться, если вы будете много тренироваться — вы добьетесь больших успехов! Сегодня мечты превращаются в реальность», — обратился к участникам соревнований Валерий Газзаев.

КСТАТИ Отвечая на вопрос журналиста «СЧ» Валерий Газзаев отметил большой потенциал для формирования чебоксарской футбольной команды уровня российской премьер-лиги:

«Футбольная инфраструктура Чувашии на высоком уровне. Когда создаются такие условия, всегда по теории вероятности кто-то из этих детей, кто занимается в спортивной школе, в будущем сможет играть в футбол и на международной арене. Такой город как Чебоксары, такая республика как Чувашия достойны иметь свой футбольный клуб. Этот вопрос мы обсуждали и с Олегом Алексеевичем, и с коллегами. Постепенно, сначала второй дивизион, потом первый и возможно в дальнейшем участие в высшей лиге РПЛ. И, безусловно, такой шаг позволит молодым людям реализовать себя в большом спорте».

Министр физической культуры и спорта Василий Петров отметил, что открытие подобного инфраструктурного объекта непременно послужит дальнейшему развитию футбола. «Вы все помните, каким поле было год назад. И посмотрите, каким оно стало сейчас. Мы видим современный спортивный объект, который станет местом притяжения не только для юных футболистов, но и для всех жителей нашей республики», — отметил министр спорта.

Каждая команда, участвующая в турнире, получила в подарок футбольный мяч с автографом Валерия Газзаева. К тому же и дети, и взрослые любители футбола не упустили возможность сфотографироваться с легендой отечественного футбола. Положительный заряд эмоций получили все.

Во время своего визита в Чувашию Валерий Георгиевич успел принять участие еще в двух спортивных мероприятиях. Всемирно известный советский футболист и тренер посетил футбольный турнир, посвященный памяти Игоря Кушева, депутата Госсовета Чувашии. А также традиционный турнир по мини-футболу на призы председателя Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Фото Олега Мальцева

Валерий Газзаев не скрывал своих положительных эмоций от спортивной инфраструктуры республики: «Я вижу отличный стадион, на котором можно проводить матчи премьер-лиги. Я четыре года назад был здесь, в Чувашии, и сегодня я словно приехал совершенно в другой город, другую республику».