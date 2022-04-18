Наши гимнасты покорили казанский помост

Представители Чувашии продемонстрировали высокий уровень готовности на чемпионате России по спортивной гимнастике, который на днях завершился в Казани. Хоть наши гимнасты и допускали серьезные ошибки в квалификации, но в ответственный момент собрали волю в кулак и показали великолепные программы.

Как уже сообщала «СЧ», медальные успехи спортсменов из Чувашии начались с женского командного многоборья, в котором Елена Герасимова и Юлия Николаева в составе коллектива ПФО стали обладательницами золотых медалей. Но нашим гимнасткам было рано расслабляться — впереди их ожидало личное многоборье и старты на отдельных снарядах. Если по сумме всех видов программы представительницам прекрасной половины не удалось попасть на пьедестал почета — Елена Герасимова заняла пятое место, а Юлия Николаева стала 18-й, то на отдельные снаряды поклонники чувашской гимнастики возлагали большие надежды.

И они оправдались! На коронном для себя бревне Елена Герасимова в квалификации допустила серьезную ошибку, но… «вскочив на подножку уходящего поезда», отобралась на финал с восьмым результатом. А уже в битве за медали подопечная Василия и Маргариты Ивановых выполнила программу образцово-показательно и завоевала золотую награду, опередив очень серьезных соперниц, представительниц сборной России — Владиславу Уразову из Ростовской области и Яну Ворону из Воронежской области.

«Конечно, знала свою базу сложности, понимала, делала свой план, продумывала в голове и сделала все возможное, чтобы просто все выполнить. Где-то я, возможно, ошиблась, не сделала правильно связки элементов, но работу выполнила — сказала Елена Герасимова в интервью телеканалу «Матч ТВ». — Страх и волнение на бревне всегда присутствуют у каждой спортсменки. Я справляюсь с дыханием и волнением, ведя комбинацию в голове, просто делаю как на тренировке».

Кстати Отлично выступила юная представительница Чувашии Екатерина Андреева на проходившем в те же сроки первенстве России по спортивной гимнастике в Казани. Наша спортсменка завоевала «серебро» в личном многоборье и «бронзу» в упражнениях на бревне.

Эстафетную палочку подхватили и представители сильного пола. У мужчин надежды на хорошее выступление возлагались на Владислава Поляшова, и он не подвел. По примеру наших девушек Владислав также завоевал медаль в командном многоборье в составе коллектива ПФО, но только не «золото», а «серебро».

В битве за медали на отдельных снарядах Владислав с очень сложной программой одержал победу на коне, опередив олимпийского чемпиона Никиту Нагорного! А в заключительный день чемпионата России подопечный Анатолия Васильева, совершив небольшую ошибку, занял третье место в параллельных брусьях. Также еще одну «бронзу» Владислав Поляшов взял в упражнениях на перекладине.