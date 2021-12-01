Владислав Поляшов стал самым результативным атлетом гимнастических клубов Германии

Кубок и кайф

В начале декабря представитель Чувашии Владислав Поляшов принял участие в матчевой встрече гимнастических клубов Германии.

В немецкой Бундеслиге выступают не только доморощенные гимнасты — в клубные команды приглашают и легионеров из разных стран. Как сообщают в Минспорте Чувашии, Владислав Поляшов уже не в первый раз участвовал в этих соревнованиях. Подопечный Анатолия Васильева выступал в составе клуба «Виннхорст» и показал высокие результаты в вольных упражнениях, на коне, брусьях и перекладине. Благодаря вкладу Владислава его команда победила в состязаниях, а сам гимнаст стал самым результативным атлетом встречи.

Поляшов, кстати, был не единственным представителем России, приглашенным в Германию. Команда KTV Straubenhardt, за которую выступал Давид Белявский, по итогам турнира заняла третье место. Приехал на соревнования и олимпийский чемпион Токио Никита Нагорный. Однако, несмотря на усилия звездного легионера, его команда не смогла квалифицироваться в полуфинал.

Уже после соревнований Владислав Поляшов, не выкладывавший посты в социальной сети Instagram со времен неудачного для себя чемпионата мира в Японии, поделился радостью со своими подписчиками. «Кайф!» — кратко описал он свои эмоции.