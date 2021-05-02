Певец из Чувашии завоевал Гран-при всероссийского фестиваля с песней о Сурском рубеже

«Нет, не потеряна молодежь!..»

«Средь окопов и меж рек замерзших оков укрепляли рубеж от проклятых врагов. Каждый ждал и молил, не теряя надежд, из последних из сил строя Сурский рубеж…» Пронзительные строчки песни «Сурский рубеж» с первых аккордов трогают душу каждого, кто слышит эту композицию. Вот и зрители Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт», прошедшего накануне Дня Победы в Ставрополе, где она впервые прозвучала, долго не отпускали со сцены ее автора и исполнителя — певца Максима Попова из Чувашии. Музыка и стихи о трудовом подвиге жителей Чувашии в годы войны настолько поразили в самое сердце жюри конкурса, что все судьи единогласно присудили чебоксарцу победу. Максим Попов взял главную награду фестиваля — Гран-при в номинации «Солисты».

В фестивале-конкурсе «Солдатский конверт», который проходит в Ставропольском крае уже почти 20 лет, в этом году приняли участие певцы и вокальные ансамбли из 16 регионов России.

Изначально свое творчество в нем представляли местные молодые таланты, но в последние годы фестиваль приобрел статус всероссийского. И хотя песенных конкурсов сейчас немало, этот конкурс во многом особенный — его участники поют о любви к Родине, о таких понятиях, как честь, достоинство, человечность. Такие песни сегодня услышишь не так уж часто, признались члены жюри.

Оценивать участников, кстати, собрались авторитетные российские музыканты: возглавил жюри народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко, в жюри вошла также известная певица, заслуженная артистка России Ольга Кормухина. Они высоко оценили исполнительское мастерство артистов, в частности песню нашего Максима Попова.

«Когда слушаешь ребят, понимаешь, что есть еще настоящая музыка, настоящие стихи и настоящие песни. Спасибо огромное», — признался после конкурса Лев Лещенко. А Ольга Кормухина на своей страничке в Инстаграме в День Победы выложила отдельный пост с видеороликом песни Максима Попова.

«Мне безумно приятно, что в этот день я могу поставить здесь песню, которая написана не в далеком прошлом, хоть эти песни я очень люблю. Эта песня написана парнем, который покорил нас именно тем, что он нашел такие слова и вложил такие чувства, как будто был свидетелем тех событий… Максим Попов. «Сурский рубеж». Гран-при фестиваля «Солдатский конверт». До слез… Нет! Не потеряна молодежь! Не дождутся! Думаю, парень заслужил много лайков и добрых комментариев», — искренне написала она, призвав своих подписчиков, незнакомых с Сурским рубежом, изучить эти страницы истории, поискав информацию в интернете.

В Сети, к слову, есть видео, где Ольга Кормухина, поздравляя чебоксарца с победой на фестивале «Солдатский конверт», по-матерински перекрестила молодого человека, словно благословляя в добрый путь…

У песни «Сурский рубеж», впрочем, есть своя небольшая предыстория. Как рассказал «СЧ» автор Максим Попов, своим появлением она обязана профессиональной деятельности исполнителя.

Будучи сотрудником Национальной телерадиокомпании Чувашии, он часто готовит выпуски для радио и телевидения об участниках Сурского рубежа.

«Каждая история, рассказанная строителями оборонительных рубежей, запала мне в душу. Однажды рано утром пришли слова, потом музыка — так родилась песня, — рассказал Максим Попов. — Так получилось, что время написания совпало с конкурсом. Поступило предложение отправить заявку, решил поучаствовать».

Максим Попов — еще и известный в Чувашии певец. Он часто выступает на концертах и праздниках в Чебоксарах и республике. Интересно, что артист, который восхитил известных музыкантов на фестивале «Солдатский конверт», профильного музыкального образования не имеет — за исключением музыкальной школы, которую окончил в детстве. Впрочем, как вспоминает Максим, с самых ранних лет он всегда пел и выступал на сцене: «Как поставили меня еще в детском саду на стульчик петь, с тех пор и пою».

С добротой и благодарностью говорит он о конкурсе. По словам Максима, зрители тепло встречали каждого участника, царила дружеская обстановка, а члены жюри не скупились на похвалу.

«Песня «Сурский рубеж», по-видимому, произвела впечатление потому, что она не только про нашу республику, хоть ей и посвящена в первую очередь. Она про боль всей страны. Наверное, в России нет такой семьи, где бы близкие не участвовали в той войне», — считает автор. Эта тема близка и ему лично — дед Максима Попова воевал, ушел на фронт 17-летним парнем.

Во время конкурса участники смогли не только себя показать, но и пообщаться с именитыми музыкантами и побывать на их мастер-классах. Лев Лещенко, к примеру, поделился секретами, как артисту на долгие годы сохранить форму. Выяснилось, что никаких тайн нет — нужно заниматься спортом и делать зарядку. Певец, к слову, в детстве увлекался баскетболом, сейчас занимает управляющие позиции в различных баскетбольных клубах.

А Ольга Кормухина посоветовала слушать правильную музыку и читать правильные книги.

В заключительный день конкурсанты и победители конкурса на одной сцене со Львом Валерьяновичем спели песню «День Победы». «Исполнение этой песни дает колоссальные эмоции, а когда стоишь на одной сцене со знаменитыми людьми, когда видишь их воочию и работаешь с ними, безусловно, наполняешься энергией, духом», — поделился впечатлениями обладатель Гран-при.

Песня «Сурский рубеж» в исполнении Максима, кстати, уже успела прозвучать и в Чувашии. Премьера песни состоялась 9 мая, на параде Победы в Чебоксарах, во время шествия с портретами участников Сурского рубежа.

Кстати Всероссийский фестиваль-конкурс «Солдатский конверт» проводится при поддержке Российского союза молодежи, Федерального агентства по делам молодежи и центра Роспатриот.

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Песня «Сурский рубеж», возможно, станет гимном Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, под знаком которого проходит 2021 год.