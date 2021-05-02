В Чувашии проходит конкурс лучших практик внедрения наставничества

В Администрации Главы Чувашии продолжается прием заявок на участие в республиканском конкурсе лучших практик внедрения и развития наставничества. Первый такой конкурс состоялся в прошлом году. Победителем его стал комплексный центр соцобслуживания населения города Чебоксары, а призерами — школа № 12 города Новочебоксарска и Республиканский клинический онкодиспансер. «К сожалению, в первом конкурсе участвовали только предприятия бюджетной сферы. Но я думаю, что мы будем делать все, чтобы данный конкурс охватил более широкий круг предприятий разных направлений деятельности», — отметил тогда на церемонии награждения Олег Николаев. Заявки от всех организаций, работающих на территории республики, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности организаторы конкурса принимают по рабочим дням вплоть до 16 июля.
Опубликовано: 11 мая 2021 г.
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